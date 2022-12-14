又見台版柬埔寨！3人應徵慘淪豬仔 桃警當街轟6槍逮8嫌
又見台版柬埔寨詐騙案，桃園市34歲許姓男子與其同夥，透過在網路張貼求職廣告，以高薪條件誘騙民眾前來應徵，接著便控制行動，逼迫受害人交出帳戶並擔任詐騙集團的車手。警方獲報後，昨（13）日趕往桃園市龜山區逮人，許男一行人還想開車拒捕逃逸，警方當街連開6槍，強勢壓制將許男等人拉下車逮捕，訊後將依法送辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，許男涉嫌組織人蛇詐騙集團，以求職陷阱誘騙受害人上當，接著便控制行動與帳戶，受害者若不配合還會施加毆打，而在利用完被害人後，還準備轉手交給其他集團，再從中賺取100萬元費用，受害者淪為豬仔只能聽其宰割。
龜山警分局獲報後，於昨日下午聯合刑事警察局、保安大隊，趕往桃園市龜山區逮人。許男一行人開車拒捕，衝撞警方逃逸，警方開了6槍射擊許男等人駕駛車輛的輪胎，最終順利逮回8位嫌犯，包括34歲許姓男子、33歲的馮姓女子、31歲陳姓男子、30歲滿姓男子、29歲林姓男子、22歲蘇姓男子、17歲蔡姓少年、15歲何姓少年等人，並救出3位被害人。
另外警方還查獲鎮暴槍1把、鋼珠槍1把、瓦斯槍1把、大砍刀2把、折疊刀1把等武器，以及犯罪工作護照1本、銀行存簿2本、提款卡5張、手機5支等證物，全案將依妨害自由、違反組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦，同時擴大溯源追查其他人蛇詐騙集團成員。（編輯：倪浩軒）