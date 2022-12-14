國泰蔡家是吃全家2成持股的神秘客？泰山、國泰金回應了
泰山大賣金雞母全家持股後，除了「泰山經營權之爭」持續延燒之外，市場都很好奇接走股票的神秘客是誰？今（14）日市場直指承接全家股票的神秘買家就是國泰蔡家的萬寶開發，對此，泰山發言人雷松清稍早接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，也是看了新聞才知道，「無法評論」，在公開市場賣掉以後，的確完全不知道買家是誰，也不曉得全家知不知情。
記者鄭妤安／台北報導
最近備受各界討論焦點非「泰山經營權之爭」莫屬，泰山於本月5日召開重訊說明會，公布透過鉅額逐筆交易完成處分4.33萬張全家股票，總金額達80.97億元，處分利益為54.53億元，市場派大股東龍邦為此震怒，揚言提告，雙方爭執不下。
就在泰山於昨（13）日公告收到假處分通知，禁止相對人執行12月2日董事會通過的處分全家股份案後，今日市場直指承接全家股票的神秘買家就是國泰蔡家的萬寶開發。
對此，泰山發言人雷松清回應，「也是看了新聞才知道，無法評論」，在公開市場賣掉以後，的確完全不知道買家是誰，而不是不願意透露，也不曉得全家知不知情，強調當時賣掉後，跟交易所的申報，以及知會被買的公司，像全家那樣的角色，「完全不是我們能掌握的。」
對於萬寶投資購買全家股權一事，國泰金稍早也回，「沒辦法代替股東萬寶國際對外發言。」