上班不要喝！7-11「微醺酒香拿鐵」開箱：倒整罐原地下班
上班喝咖啡是為了提神，但這杯喝下去可能原地下班！7-11今（14）日正式開賣「精品微醺酒香拿鐵」，組合價199元，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml一瓶，還有CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯，主打讓民眾依喜好客製化酒量，想喝多嗨自己加。《NOWnews》開箱整瓶「踩罐」口感，就算是搭乘大眾運輸的上班族，為了年終獎金建議上班不要喝。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌CITY PRIMA，首次和烈酒品牌軒尼詩（HENNESSY）跨界合作，今（14）日起在全台近600間精品咖啡門市，正式推出「精品微醺酒香拿鐵組合」，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml一瓶，以及CITY PRIMA熱精品拿鐵一杯，可依個人喜好客製化調配加入的酒量，自行決定微醺的程度，全台限量3萬組。從價格來看，精品拿鐵原價90元，軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml建議售價300元，在酒商詢價最低特價仍要160元左右，因此組合價199元看似高單、但其實頗為划算。
業者推薦迷你酒加入1/4容量，搭配精品拿鐵是最適微醺比例。實際開箱試喝，迷你酒酒精濃度40%，將1/4瓶倒入拿鐵後，喝起來便能明顯感受到干邑白蘭地的香甜氣息，入口也有些微的灼燒感，酒量不好的人喝多還是會「上頭」；如果整瓶踩罐全加，連空氣中都能聞到酒味，但拿鐵緩和了白蘭地的嗆辣感，連平時不喝烈酒的人，都能接受大口豪飲，約莫喝了半杯咖啡，隨即如同喝1、2瓶9%啤酒的微醺感，若是不勝酒力的人，恐怕真的會原地下班。
全家今（14）日起也開賣重磅新品，畬室精品巧克力強勢回歸，全家和畬室再度聯手，今起Let's Café率先開賣醇香巧克力飲，選用法國法芙娜可可粉，喝起來口感醇厚，能感受到比例適中、濃郁卻不會太過甜膩，原價85元，12月14日至12月27日祭出會員價75元；匠土司也同步推出榛香巧克力夾心土司，12月20日起再接棒開賣濃黑巧克力霜淇淋。