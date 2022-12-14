iPhone年底前釋出iOS 16.2更新！「4大新功能」總整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
在 iOS 16.2 或後續版本中，iPhone 會自動偵測潛在的 iMessage 垃圾訊息，並將其從「訊息」的對話列表中過濾。用戶無法回覆標記為垃圾訊息的 iMessage 對話，除非將其從垃圾訊息過濾功能中恢復。若在「訊息」設定中開啟「過濾未知的寄件人」，對話列表中就只會有來自聯絡人的訊息，藉此大幅減少莫名的垃圾訊息。
AirDrop 開放所有人限10分鐘
升級到iOS 16.2後，AirDrop的功能也有所改變，原本「所有人」的接收是沒有限制時間，更新之後只限10分鐘，之後會自動關閉，而聯絡人則維持不限時。
《無邊記》App
是一款全新的App，適用於 iPhone、iPad 和 Mac，幫助使用者在靈活的畫布上整理並以視覺化方式呈現內容，且能在同一處進行查看、分享與合作，而無需擔心排版或頁面大小。使用者可以在「無邊記」中新增多種檔案並直接預覽。「無邊記」支援多種檔案，包括照片、影片、音訊、文件、PDF、網站連結和地圖位置連結、便條、形狀、圖表等。使用者甚至可以用 iPhone 和 iPad 相機，將照片或掃描文件直接插入白板。
Apple Music 開唱
針對Apple Music用戶推出「Apple Music 開唱」，使用者可以搭配即時歌詞和可調整的人聲跟著一起唱。提供多種歌詞檢視方式，歌迷可以藉此進行主唱、表演對唱、伴唱等歌唱形式。