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iPhone年底前釋出iOS 16.2更新！「4大新功能」總整理

▲更新到iOS 16.2後，就可使用最新的《無邊記》App，提供適用於 iPhone、iPad 和 Mac 的靈活畫布，幫助使用者將對話主題、內容和想法集中於一處。(圖／官方提供)
▲更新到iOS 16.2後，就可使用最新的《無邊記》App，提供適用於 iPhone、iPad 和 Mac 的靈活畫布，幫助使用者將對話主題、內容和想法集中於一處。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

在2022年底前蘋果正式發送重要的系統更新，這次iOS 16.2最新作業系統，有4大重要新功能上線，包含iMessage 垃圾訊息過濾，會自動偵測偵測並過濾垃圾訊息；此外，原本先在中國啟用AirDrop限時功能，目前全球跟著iOS 16.2同步啟用，更新後開放所有人限10分鐘；同時還有Apple Music 開唱和全新的App《無邊記》上線。《NOWnews今日新聞》幫讀者整理出4項重要新功能重點，趕緊往下看。

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iMessage 垃圾訊息過濾

在 iOS 16.2 或後續版本中，iPhone 會自動偵測潛在的 iMessage 垃圾訊息，並將其從「訊息」的對話列表中過濾。用戶無法回覆標記為垃圾訊息的 iMessage 對話，除非將其從垃圾訊息過濾功能中恢復。若在「訊息」設定中開啟「過濾未知的寄件人」，對話列表中就只會有來自聯絡人的訊息，藉此大幅減少莫名的垃圾訊息。

AirDrop 開放所有人限10分鐘

升級到iOS 16.2後，AirDrop的功能也有所改變，原本「所有人」的接收是沒有限制時間，更新之後只限10分鐘，之後會自動關閉，而聯絡人則維持不限時。

《無邊記》App

是一款全新的App，適用於 iPhone、iPad 和 Mac，幫助使用者在靈活的畫布上整理並以視覺化方式呈現內容，且能在同一處進行查看、分享與合作，而無需擔心排版或頁面大小。使用者可以在「無邊記」中新增多種檔案並直接預覽。「無邊記」支援多種檔案，包括照片、影片、音訊、文件、PDF、網站連結和地圖位置連結、便條、形狀、圖表等。使用者甚至可以用 iPhone 和 iPad 相機，將照片或掃描文件直接插入白板。


Apple Music 開唱

針對Apple Music用戶推出「Apple Music 開唱」，使用者可以搭配即時歌詞和可調整的人聲跟著一起唱。提供多種歌詞檢視方式，歌迷可以藉此進行主唱、表演對唱、伴唱等歌唱形式。

▲Apple Music開唱功能可以將人聲拉掉，在家就能享受K歌快感。(圖／官方提供)
▲Apple Music開唱功能可以將人聲拉掉，在家就能享受K歌快感。(圖／官方提供)
▲升級到iOS 16.2後，AirDrop「所有人」的接收限制時間在10分鐘內。(圖/手機截圖)
▲升級到iOS 16.2後，AirDrop「所有人」的接收限制時間在10分鐘內。(圖/手機截圖)

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