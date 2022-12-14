大年初二回娘家！帶媽媽當貴婦吃buffet　飯店加碼送龍蝦

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如果還是想吃傳統大桌菜的朋友也別擔心，針對鍾愛經典中式圍爐的市場，六福萬怡酒店也推出5人及10人的桌菜方案，宴會廳除夕圍爐宴除了有珍饈美饌之外，每一組賓客的桌上，均佈置Elite Concept一禮莊園花藝設計師，精心設計的年節花禮，美食當前並同時感受花藝的優雅魅力，席後漂亮的花藝設計還可以帶回家隨心裝飾，延續過年喜慶氣氛。（5人桌菜售價17,500元起、10人桌菜售價32,000元起）。
席中享用餐點包含，粵亮廣式料理除夕主打年菜評比榮獲銅賞的「龍喉玉唇螺肉蒜」，匯集海陸食材的味道與精華，膠質柔化作綿純細稠的湯品，口感溫潤滑順。另外新春期間（初一至初六）也提供精選粵式特色菜餚及餐廳招牌粵式烤鴨「四人片鴨合宴」套餐售價9,999元起。
吃飽喝足先別急著走，難得新年來住住飯店享受一下！除了各種圍爐、年菜組合之外，六福萬怡酒店及六福居於2023年1/20至1/26過年期間，均推出新年住房專案，住好住滿再送粵亮廣式料理明星商品叁度饗品鍋1份，增添溫馨圍爐氣氛。其中六福萬怡推出「FUN新春」新年住房專案，不論是至台北走春或是為家人安排旅程，都是旅客最方便與安心的選擇，雙人一泊一食，售價6,888元，連住兩晚只要10,888元；若考慮鄰近中山線形公園、與中山區百貨公司為鄰的旅客，亦可考慮主打18坪大坪數套房的六福居，獨立廳房，雙人一泊一食，專案售價6,088元。
晶華酒店也超前部署推出2大春節住房專案，加碼送自助早餐很划算，趁著年底前趕緊搶起來！
第一大優惠：每房4,999元起的「吉日出遊」優惠住房專案可選擇2023年1月底前入住12坪精緻客房1晚，加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」2客，周一至周四入住，每房再享房型免費升等禮遇。
第二大優惠：「晶緻尊榮假期」優惠住房專案則是鎖定2023年長達10天的新春假期以及學生們的寒假假期，2023年2月前入住19坪精緻套房，每房每晚僅需7,999元起，周一至周四入住，加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」2客。