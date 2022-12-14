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劉若英「驚悚老態」全曝光　滿頭白髮、皺紋爬全臉

▲劉若英演《家家》畫老妝。（圖／甲上娛樂提供）
▲劉若英演《家家》畫老妝。（圖／甲上娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

電影短片《家家》是影后劉若英睽違5年的最新演出作品，是《刻在你心底的名字》美術指導姚國禎的首部執導短片，並由電影大師廖慶松、五月天阿信聯手監製。《家家》由劉若英一人獨挑大樑演出，細膩演繹母女間動人關係，片中演到老年時期的她，特別為戲扮老，上戲前總要歷時4小時的特殊化妝過程，但變身「老婆婆」的完妝成果讓她相當滿意，與平時凍齡的樣貌差太大，卻也笑稱：「都快認不出自己！」

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▲劉若英演《家家》畫老妝、抽菸，模樣逼真到自己都快認不出來。（圖／甲上娛樂提供）
▲劉若英演《家家》畫老妝、抽菸，模樣逼真到自己都快認不出來。（圖／甲上娛樂提供）
當初劉若英透過監製阿信看到《家家》劇本，對於幽微而動人的母女關係描寫相當有感觸，先主動聯繫了導演姚國禎，一開始是想給予故事一些想法與協助，但越是深入了解與多次討論後，卻逐漸成為最了解《家家》的人：「劇本裡母女間的情感刻畫，也會讓我開始思考自身跟媽媽之間的關係。」而最後她也欣然決定出演。

為劉若英打造老年妝容的團隊，是於去年金馬獎以《月老》榮獲最佳造型設計的特效化妝工作室「百嘉堂」，團隊費時許久溝通老妝皺紋的疏密程度與走向，包括模擬角色的表情，以及亞洲女性生活環境合理的老化程度，為求慎重還特別在開拍前進行了2次的完整老妝定妝，導演感謝地說：「我一開始其實很怕耽誤奶茶姐的時間，但她非但沒有不耐，還相當配合。而製作老妝的程序非常複雜，要先經歷翻模、雕刻、試做，聚焦討論，然後再正式做成假皮，每貼合一次假皮都需要至少4到5小時。」

▲劉若英獨挑大樑演出電影《家家》。（圖／甲上娛樂提供）
▲劉若英獨挑大樑演出電影《家家》。（圖／甲上娛樂提供）
另外，銀白色頭髮更是複雜程度不輸老妝的大工程，因為妝容的特殊性，戴上假髮比例會不真實，她便提議用真髮來做白髮造型，然而斑白跟光澤度呈現很難達到寫實，最後選用銀色油漆筆將頭髮上色，拍攝時都要提早4小時來梳化，回家還要卸掉頭髮，導演姚國禎說：「為此奶茶姐還特別洗了5次，結果頭髮上的油漆筆痕跡都還洗不掉！」

劉若英為了準備長達30分鐘的獨角戲，消化大量的台詞，做了相當多的功課與自我磨練，就為了內化與塑造角色，她常常在顧完孩子入睡後，半夜在家裡自我演練，練習到情緒較為激烈的台詞時，還曾被家人誤以為是在罵孩子，令她莞爾一笑。導演姚國禎也透露，片中劉若英有許多看似不經意說出的台詞或呢喃，「其實都是奶茶姐按本一字不漏的背出來，她是非常用功認真敬業強大的演員，令人很敬佩！」電影將於本週五上映，劉若英也將於週六下午現身戲院宣傳，與好久不見的影迷們相見歡。

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