劉若英「驚悚老態」全曝光　滿頭白髮、皺紋爬全臉

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為劉若英打造老年妝容的團隊，是於去年金馬獎以《月老》榮獲最佳造型設計的特效化妝工作室「百嘉堂」，團隊費時許久溝通老妝皺紋的疏密程度與走向，包括模擬角色的表情，以及亞洲女性生活環境合理的老化程度，為求慎重還特別在開拍前進行了2次的完整老妝定妝，導演感謝地說：「我一開始其實很怕耽誤奶茶姐的時間，但她非但沒有不耐，還相當配合。而製作老妝的程序非常複雜，要先經歷翻模、雕刻、試做，聚焦討論，然後再正式做成假皮，每貼合一次假皮都需要至少4到5小時。」
另外，銀白色頭髮更是複雜程度不輸老妝的大工程，因為妝容的特殊性，戴上假髮比例會不真實，她便提議用真髮來做白髮造型，然而斑白跟光澤度呈現很難達到寫實，最後選用銀色油漆筆將頭髮上色，拍攝時都要提早4小時來梳化，回家還要卸掉頭髮，導演姚國禎說：「為此奶茶姐還特別洗了5次，結果頭髮上的油漆筆痕跡都還洗不掉！」
劉若英為了準備長達30分鐘的獨角戲，消化大量的台詞，做了相當多的功課與自我磨練，就為了內化與塑造角色，她常常在顧完孩子入睡後，半夜在家裡自我演練，練習到情緒較為激烈的台詞時，還曾被家人誤以為是在罵孩子，令她莞爾一笑。導演姚國禎也透露，片中劉若英有許多看似不經意說出的台詞或呢喃，「其實都是奶茶姐按本一字不漏的背出來，她是非常用功認真敬業強大的演員，令人很敬佩！」電影將於本週五上映，劉若英也將於週六下午現身戲院宣傳，與好久不見的影迷們相見歡。