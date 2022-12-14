祭3.6萬高薪搶才 台北文華東方首開放參觀員工區域
隨著年後轉職潮來臨，看準許多人才計畫年後轉職，台北文華東方酒店今（14）日宣布將在2022年最後一個季度再次舉辦大型招募以補足人力，為全力擴大明（2023）年度的服務量能積極部署，做好準備。招募會將於12月19日上午10點至下午4點於酒店6樓Bencotto義大利餐廳舉行，祭出優於同業5到12%的薪資招攬人才，其中客務部及餐飲部營運單位外場所有職務保障月薪36,000元起，房務員保障月薪37,000元起，招募會當天更首度開放員工後勤區域供面試者參觀。
記者黃仁杰／台北報導
國境解封，國外入境旅遊市場報復性回溫，因應後疫情時代各類旅遊需求直線復甦，台北文華東方酒店積極招募人才，開出超過70項職缺，包含第一線服務團隊如客務部、餐飲部、廚藝部，到後勤的工程部、業務部等，薪資平均優於同業高出5到12％。其中，特別祭出房務員保障月薪37,000元起，薪資水平比同業高出2成，餐飲部營運單位包含米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林推薦「Bencotto」義大利餐廳、M.O. Bar等外場所有職務保障月薪36,000元起。
此外，12月19日現場面試當天亦將分別於上午11點與下午1點首次開放面試者參觀酒店後場，包括員工餐廳、休息室、盥洗室與醫務室等後勤區域，讓求職者實際認識未來的工作環境。
台北文華東方酒店表示，品牌向來致力於延攬最佳酒店服務人才，更為員工提供豐富多樣的福利，包含正職員工每年享有集團全球三十二間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。此外，集團完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業的教育訓練課程，集團更提供海外發展機會，凡任職滿1年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於在國際頂級奢華酒店品牌發展，具服務熱忱的求職者是絕佳的職涯發展舞台。