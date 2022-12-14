林彥君151閃嫁？熱戀「車神一哥」 差10歲姊弟戀明年婚
38歲女星林彥君（151）騎單車，爆出桃花連連，去年分手韓籍男友後，再度譜出「姊弟戀」，和年紀僅28歲的越野車國手江勝山（阿丹）交往中，被媒體直擊一起運動，形影不離，已經穩交半年，據悉，林彥君已經接受男方求婚，預計明年農曆年前閃嫁給「車神一哥」。
記者江芷稜/綜合報導
男星潘若迪、小鐘等人在娛樂圈揪好友騎單車、吃美食，組成一票「找蟹幫」，林彥君就是其中一員，嬌小的她騎車騎上癮，靠著積極練習，成功挑戰登山賽，還以選手身分參加全運會，表現相當專業。今年錄製《小姐不熙娣》述說心路歷程，讓來賓佩服不已，她也無奈透露花費幾十萬元的登山車被竊。
不僅於此，林彥君靠騎車興趣，結識許多異性，2019年與小6歲的韓籍歐巴交往，男方為她定居台灣，經常愛相隨參與單車賽事，一度論及婚嫁，見過對方家長，甚至花費2,000萬元台幣購置愛巢，卻因文化差異，去年黯然分手。
據《鏡週刊》報導，林彥君恢單後藉由騎車療傷，找上亞運銀牌江勝山的父親江新富擔任指導教練，因為共同興趣，與「車神一哥」漸生情愫，自今年農曆年後低調交往半年，她大方陪伴男友出國參加越野車賽車，擔任精神支柱，雖然年紀相差10歲，但江勝山個性體貼、穩重，獲得林彥君親友的認可，讓她決定點頭閃嫁，2人預計農曆年前完婚。