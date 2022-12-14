美國會兩黨議員提案　擬禁短影音分享平台TikTok

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TikTok發言人在聲明中指出：「令人困擾的是，部分國會成員沒有鼓勵政府完成對TikTok的國家安全審查，反而決定推動基於政治動機的禁令，這麼做是不會增進美國的國安。」
TikTok發言人還表示，公司將持續向國會成員說明他們「順利進行中」的計畫，以「進一步確保我們的平台在美國的地位」。
前川普政府未能對TikTok祭出禁令後，TikTok最近幾週在華府受到愈來愈嚴格的審查，這項法案也在此刻提出。
在上月舉行的聽證會上，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）指出，TikTok在美業務有國安方面的疑慮，具有中國政府恐藉此影響用戶或控制其裝置的風險。
阿拉巴馬州和猶他州昨天也加入美國其他州的行列，以國安為由禁止州政府設備和電腦網路使用TikTok。
2020年，時任美國總統川普試圖阻礙新用戶下載TikTok並禁止其他交易，此舉原本實際上將讓TikTok在美國遭到封殺，但因法院一連串爭訟失利而告終。
美國外來投資審查委員會（CFIUS）2020年下令字節跳動分拆TikTok業務，理由是擔心美國用戶個資恐流向中國政府。
美國外來投資審查委員會和TikTok就達成國安協議已會商數個月，這項協議目的在保護TikTok逾1億用戶個資。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111214