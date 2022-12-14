週末寒流想上山追雪？內政部提「7大注意事項」行前必看
這個週末（12/17～12/18）入冬首波寒流來襲，中央氣象局預估，若水氣及低溫條件配合，3000公尺以上高山都有降雪機率，甚至中部以北2000公尺以上高山也有機會。不少民眾已經躍躍欲試，興奮的準備想要上山追雪，不過內政部提前提醒民眾，下雪爬山比起一般登山難度更高，除了禦寒外，雪地的裝備和訓練都非常重要，民眾應該留意「7大注意事項」，包擴保暖衣物穿搭、頭部保暖，有高山症狀況要立刻下山，另外就是最好結伴而行，留意雪地登山3大基本功，以及當心雪地路況等等。評估好自身能力和風險承擔能力，以免意外發生。
記者張志浩/綜合報導
內政部在臉書表示，由於山區日夜溫差大，上山追雪的民眾，建議採取「洋蔥式穿搭」，並特別注意「頭部保暖」避免失溫。在上山過程中，也要留意自身是否有出現「高山症」的症狀，因為在低溫環境下，高山症將有加成效果，因缺氧出現頭痛、頭暈、虛弱、嘔吐等症狀，若感到身體不適，應立即下降高度。
此外，追雪時一定要結伴同行，當身體不適或有突發狀況時，才能互相幫助；在雪地登山前，也有3項必知的行前基本功，包括本人應「具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練」、「學會最基礎的穿綁冰爪方式」、「正確冰爪步伐與冰斧的使用」，冰爪與冰斧，更是雪地登山的必備用品，出發前最好先備妥。
內政部強調，台灣高山有多種樣貌，富含冰、雪、岩的混合地形和地貌，行前一定要特別留意山徑步道積雪、結冰的路況，結冰步道易滑，要小心踏穩每一步，當到達高風險路段，就要拿出更高的專注力。「爬山不只是看大景，更是學習拿捏自我風險管理」，把自己顧好、做好準備，才能擁有最棒的登山行！