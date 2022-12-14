阿聯酋、加拿大航空合作！哩程數「雙倍賺」還共用貴賓室
疫後國際旅行好不容易復甦，全球旅客對旅遊的訴求也漸漸轉變成更願意享受、追求更高品質的旅遊體驗。阿聯酋航空今（14）日宣布強化與加拿大航空合作關係，提供「聯合忠誠會員計畫」，旅客現在只要加入阿聯酋航空Skywards會員，即可透過加拿大航空的飛行網絡前往全球220多個航點，而加拿大航空的Aeroplan會員，也可透過阿聯酋營運樞紐杜拜飛往六大洲130多個城市。更好康的是，旅客可透過聯合計畫賺取更多哩程數，還可使用杜拜、多倫多機場貴賓室使用權。
記者汪睿琦/綜合報導
阿聯酋航空指出，Skywards會員可在搭乘符合條件的加拿大航空航班時賺取哩程數，並能分別以8,000點與16,000點起的哩程數，兌換加拿大航空飛行網絡中經濟艙與商務艙的單程獎勵機票，飛到往返多倫多及卡加利、艾德蒙頓、哈利法克斯、蒙特婁、渥太華及溫哥華等其他加拿大城市航班。同理，加拿大航空Aeroplan會員，則可根據所購買的票價類型，在符合條件且由阿聯酋航空營運的航班賺取及兌換Aeroplan 積分。
此外，Aeroplan會員將能以15,000點以上積分兌換阿聯酋航空經濟艙及商務艙的單程機票，且不需額外支付航空公司附加費，只需一張機票即可與Aeroplan廣大的航空合作夥伴結合，經由杜拜解鎖更多熱門旅遊目的地，如位於印度次大陸的可倫坡、達卡、喀拉蚩與拉合爾；位於東南亞地區的曼谷、河內、普吉島、吉隆坡與新加坡等。阿聯酋更進一步宣布：「2023年初將開放旅客使用Aeroplan積分兌換阿聯酋航空頭等艙機票。」
雙方會員除了可兌換哩程數、機票外，阿聯酋航空Skywards白金及金卡會員若搭乘阿聯酋航空或加拿大航空經濟艙，還可與一位同行旅客，一同於多倫多機場享受加拿大航空的楓葉貴賓室及Air Canada Café。Aeroplan Elite 50K、75K及Super Elite會員如果搭乘阿聯酋航空經濟艙，亦可於杜拜與一名同行旅客一起免費使用阿聯酋航空商務艙貴賓休息室。
事實上，Air Canada Café自2019年全新開幕，只要是加拿大航空的會員即可使用。據官網介紹，Air Canada Café中設有專業咖啡師駐守的咖啡吧，還有隨時可享用的瑞士蓮松露巧克力、OKA 優質起司、Greenhouse 有機冷壓果汁和 Goûter 頂級糕點等精緻甜品，舒適寬敞的空間，讓Air Canada Café自開幕以來深受旅客喜愛。阿聯酋商務艙貴賓休息室則提供經典品牌 Moët and Chandon四款最具標誌性的香檳，搭配米其林星級主廚精心製作的點心，例如山羊乳酪和艾曼塔乳酪，以及黑莓和石榴馬卡龍，供疲於飛行的旅客享受休憩，當然除了酒品，還有咖啡、甜點、免費Wi-Fi可供使用。