蔣萬安小內閣！柯市府教育局長回鍋 鄭世維曝徵詢原因
隨正式上任日期進逼，蔣萬安今（14）日再公布第二波小內閣名單，強調重用「民間、年輕、創意」三特質，人員涵蓋資訊局、社會局、法務局、教育局、消防局、兵役局及勞動局等7名局處首長。其中，新任教育局長一職，由曾擔任過柯市府教育局長的湯志民回鍋接任。談到徵詢原因，蔣萬安辦公室發言人鄭世維回應，因少子化導致校園廳舍多了許多空間，而湯志民在校園EOD（台北市市有建物及用地整合運用導向之都市發展）空間規劃上有專長。
記者翁子竣／台北報導
蔣萬安今公布第二波7人小內閣，包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安，及現任教育局長高寶華留任。針對該份名單亮點，鄭世維稍早受訪表示，除了專業與公務熟手外，這次三大特點包括民間人士、年輕及創意。
至於湯志民曾於台北市長柯文哲第一任期任教育局長，採遴選制入府。談及湯志民回鍋原因，鄭世維指出，每個階段都有每個階段的任務，湯志民雖過去擔任過教育局長，此次再度延攬入府，最重要的是除教育要有熟手外，還有學校廳舍因少子化關係，多了很多空間出來，而湯在校園EOD空間規劃上有所專長，因此蔣萬安盼借用其本身教育特殊領域，及未來空間規劃運用。
值得一提的是，被外界視傳有望接任副市長的國民黨立委林奕華，迄今仍未出現在名單當中，引發外界揣測。鄭世維仍不鬆口僅表示，相關人事蔣萬安還在持續徵詢延攬中，一但確定就會對外報告。他也提到，林奕華之前就說過，現在是交接小組窗口成員，要把交接事項辦好，未來事項與人事安排，都是蔣萬安的權限。
另外，新任資訊局長趙式隆與法務局長連堂凱皆年僅37歲，鄭世維表示，不只要世代交替還要世代提攜，如何多提攜年輕人，讓他們有公務歷練機會，可看到蔣萬安在人事上重視年輕人，利用民間專長發揮到公務系統領域。