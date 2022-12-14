同台柯文哲、朱立倫 侯友宜：在各自崗位上扮演好角色
新北市長侯友宜今（14）日上午出席市政會議，會後媒體追問昨日先後與台北市長柯文哲及國民黨主席朱立倫同台，是否在2024有更多合作的可能？對此侯友宜表示，朱立倫是很稱職的黨主席，能夠帶領團隊繼續往前走，未來還有幾場的補選，大家繼續努力；而柯文哲本來就是自己的好朋友，只要大家同心齊力，還是可以做出成績來，強調不僅雙北合作，還有北北基桃宜，只有共好，才會讓北臺灣更好，讓國家會更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，朱立倫在這次選舉表現讓人很感動，是很稱職的黨主席，能夠帶領團隊繼續往前走，未來還有幾場的補選，大家繼續努力，每個人在各自工作崗位上扮演不同角色，共同為國家、人民努力做事，團結在一起，「好好做代誌」（閩南語）。
至於柯文哲昨日兩人受訪還幫忙搶答「好好做代誌」，侯友宜說到，柯文哲本來就是自己的好朋友，這些年雙北合作下，大家或許有不同的意見，但溝通完後，還是可以努力讓雙北合作，認真打拚做事情；「可能昨天柯市長是有感而發吧，用自己原本的口頭語跟態度「好好做代誌」（閩南語）去行動」，只要大家同心齊力，還是可以做出成績來。
侯友宜最後強調，未來也會用這樣一個態度跟新當選的台北市長蔣萬安一起合作，不僅雙北合作，還有北北基桃宜，讓連接新北市的幾個各縣市，全力跟他們好好合作，因為只有共好，才會讓北臺灣更好，讓國家會更好。