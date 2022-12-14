成立4年釀64件施工事故！立委痛批鐵道局：專業何在？

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交委會決議，針對鐵道局「國家鐵道建設與管理」2.6億元預算，以及鐵路建設計畫29.4億元預算，各凍結十分之一，提出書面報告後始得動支。
立委陳椒華指出，鐵道局近期工程不斷出包，包含嘉義市區鐵路高架化工程挖破汙水管、嘉義火車站地下道樓板坍塌、花蓮南平至萬榮雙軌化工程工人誤觸高壓電送醫不治等大小意外，要求鐵道局應做好臨軌的安全防護。立委趙正宇則表示，鐵道局工程事故太多、事故率太高，每次都講自身是專業單位，卻還一直發生這些事故。
立委李昆澤說，鐵道局光是今年1到10月因施工導致的事故就有8件，這是嚴重影響鐵路安全與旅客權益，要求鐵道局說明。立委魯明哲批，鐵道局本身監管主要軌道，又負責很多重要施工，鐵道局應該要有一個詳盡計畫，不能光是領導階層知道就好，如何落實到基層、外包廠商，確實要說明。
鐵道局長伍勝園回應，目前已針對工地設置電子圍籬、電子輔助瞭望員等，透過科技加強工地安全管理措施，施工前也有和台鐵局協調，當天只要有擾動軌道設施，都必須事前提出施工計畫，施工當天也要經過台鐵局同意，施工後也會和台鐵局確認復舊計畫後，再讓火車復駛，後續對於工程管理措施會努力加強，也會要求外包廠商遵守規定。