蔡康永「跨界當藝術家」辦創作展 周杰倫買下3幅畫作
久未露臉的蔡康永近來舉辦創作展，與國際知名畫廊「白石畫廊」合作，蔡康永也力邀周杰倫，進行獨家首看，蔡康永盛讚周董在歌壇上有了不起成就，是大蒐藏家，2人在現場交換許多心得，周杰倫對於蔡康永的文字創作，平時就有關注，當場成為展場首位買家，買下3幅被文字觸動內心的畫作，讓蔡康永感動不已，「杰倫的反應給與我很大的信心，希望每一位來看展的觀眾，都能各自找到有感覺作品。」
記者侯家瑜/綜合報導
〈蔡康永創作展〉將於12月16日開展至明年2月4日，展出他想讓大眾咀嚼自己人生的字句，周杰倫一踏入展場，就被一幅粉色畫作「狗會講話那還得了」吸引，他表示：「狗會講話太有趣了，文字充滿幽默，再加上我有養狗，且粉色是我的顏色。」蔡康永也創作源起：「寵物讓我們對牠們付出所有的愛，牠們也會回應所有的愛，我覺得這是世界上很少見的美好的感情關係，杰倫選這張懂我的意思，很榮幸。」
周杰倫還意外挖掘未展出的作品「成為唯一」，令蔡康永讚他很內行，發現沒出現在展場的隱藏版，他解釋創作原因是很多人沒有把握要做跟別人不一樣的事，「周董能成為這幅畫作的主人，我覺得很榮幸，因為其實他已經是唯一了！」周杰倫感受到畫作傳達的正能量，感性地說：「我好勝心比較強，從小到大都這樣，想要獨一無二。」
身為知名主持人、暢銷作家、設計師、撰寫藝術專欄、編劇、導演及策展人等多元身分的蔡康永，創作能量豐沛，對於這次展出，他建議觀眾：「沒有希望你透過作品了解我，而是希望你透過作品了解你。〈蔡康永創作展〉將於本週五（16日）於白石畫廊開展，本次展覽，除於白石畫廊展出布上作品與特殊材質作品之外，蔡康永也另外製作了版畫，提供給偏好版畫的藏家。