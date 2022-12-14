男星林曜晟涉施暴！女友反擊互控傷害 2人均遭檢方起訴
曾出演《終極三國》、《女力報到》的男星博焱，本名林曜晟，今年5月2日與張姓女友一同在住家居家隔離，當日凌晨4時許，林曜晟想看女友手機遭拒後，竟直接抓起張女頭部要以臉部解鎖，兩人發生拉扯，張女防衛性咬了林男的拇指，又躲進更衣間用身體擋住門板；事後，張女前往就醫、驗傷，雖林曜晟在臉書上為情緒失控懊悔道歉，案經士林地檢署審理近日偵結，兩人均被依傷害罪嫌起訴。
編輯中心／綜合報導
據了解，事發當下林曜晟疑似抓著女友的頭部要以臉部解鎖手機，但張女遮臉後，再以體型優勢壓住對方雙手讓他無法掙脫，張女只好以嘴巴反擊，咬開林男拇指，接著躲進更衣間用身體擋住門板，這時林男出言「不給手機密碼，把你關在更衣間，要耗大家一起耗」。
直到上午7時許，張女自行就醫，並以手機錄下林曜晟追到醫院拿手機對著醫院隔離區拍照的畫面，傳給弟弟向媒體爆料、指控林男的行徑，林曜晟因身上也有多處撕裂傷，也同樣進行驗傷，並在事後於臉書貼出手寫道歉信，對於私事的不愉快導致受傷「為自己情緒管控失當，深感懊悔」致歉。
檢察官考量林、張都承認有動手，依傷害罪將2人起訴，另林也控告媒體誹謗，士檢認為報導基於真實合理確信所為，與公共利益有關，屬於可受公評事項，因此對媒體、張女以及張女的弟弟3人均予以不起訴處分。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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