託鄭麗君登記！賴清德參選民進黨主席　提4願景壯大台灣

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賴清德也提出，若未來當選黨主席，希望完成4項工作。第一，「重整旗鼓，協助穩定政局」。身為執政黨，需要在最短時間迅速調整，過程當中不乏檢討、反省、重新出發，繼續成為推動台灣向前的動力，民進黨會提出下階段台灣發展願景、理念與政見，凝聚國人前進的動力。
第二，「深刻檢討，贏回人民的信任」。民進黨會積極瞭解各界指教、虛心檢討，秉持民主開放精神，追求多元價值，擴大黨跟社會的連結，與青年世代對話，讓推動的政策更完善、更貼近人民需求，實現公益，讓人民生活獲得更多支持，擴大人民對民進黨的信任。
第三，「廣納人才，引領創新進步」。民進黨有責任培育人才，要以公平機制讓更多有才能的人為台灣貢獻專業，促進黨內跨世代交流合作，投入黨務革新，認民進黨更開放、更進步、更有力。面對台灣未來各項挑戰，民進黨將和不同領域的中央、地方人才團結打拚。
第四，「守護台灣，促進民主和平繁榮」。民主和平繁榮是台灣國家重要戰略，當前威權主義擴張，疫後民生經濟振興，還有淨零轉型等長遠治理工程，民進黨身為執政黨，要和執政團隊團結，凝聚社會最大力量，讓執政發揮最大功效，提升台灣韌性實力，致力深化台灣民主，維護區域和平，促進國家繁榮進步。
賴清德強調，民進黨創黨以來，每一份支持力量與鞭策，都是源自於對台灣的期待，這是民進黨前進的動力。衷心期盼和所有黨員同志、支持者，以及廣大人民攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，讓民進黨為台灣帶來願景，融入社會，連結更多民意，廣納人才，攜手為國家貢獻，持續推動台灣向前的積極力量，成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。