奇美3院串聯醫療與關懷 寒冬送暖千萬助偏鄉弱勢

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奇美醫學中心榮譽院長邱仲慶表示，疫情改變了民眾原有的生活結構模式，後疫情時期最佳復原的途徑，就是修補流失的愛與心靈。奇美醫療體系全力闡揚「利他、分享、在地化」的精神，寒冬送暖活動將醫療專業延伸至社會弱勢角落，讓關懷服務持續發揮，帶來溫暖與新希望。
奇美醫學中心院長林宏榮說明，奇美醫學中心不僅在多個社區、弱勢族群、長照機構提供物資與營養品外，更擴大到偏鄉進行成人心律疾病、心房顫動與學齡兒童心臟疾病關懷教育與篩檢服務。透過心音聽診、心電圖及心臟超音波檢查，避免成人及孩童出現心臟衰竭症狀甚至是猝死，並對心臟異常個案提供接續治療計劃建議，以彌補偏鄉醫療不足。更提供罕見疾病照護服務之關懷及指導，透過實際行動並提供實質幫助，實踐全人關懷，為偏鄉民眾及弱勢族群守護健康。
柳營奇美醫院院長黃順賢表示，柳營奇美醫院籌辦「弱勢營養補給」活動，將營養補給品送至醫療資源不足區域的長照個案家中，避免社會邊緣家庭或長照個案不會因營養不良導致降低抗病的能力。此外，於偏鄉社區舉辦「中醫用藥安全」病人團體輔導活動，期望藉此提供中醫用藥生活知能，方便民眾在落實防疫措施期間，也能正確用藥並享有康健生活。
佳里奇美醫院院長周偉倪表示，佳里奇美醫院規劃2項活動主軸，除了贈送棉被、營養品與生活物資等予北門6區低收入戶及弱勢邊緣家庭共780戶，以及弱勢服務個案53位外，還有對於糖尿病病友之支持與貧困弱勢病友的營養品贊助。由於末期腎衰竭病人需要終身接受治療，對病友個人與其家庭都是極大負擔，除了針對已接受洗腎之病人加強衛教，活動更針對未進入洗腎之腎臟科門診弱勢病人，提供洗腎前專用之營養配方牛奶，希望能延緩其病程發展，並減輕家庭的負擔。