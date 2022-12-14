艾融剛出道就遭前輩欺壓 「臉書上被寫壞話」疑藝名惹禍
中天綜合台《同學來了》明（15）日晚9點播出「老天怎麼那麼不公平，『衰神』怎麼偏偏只找上我一個」，其中藝人艾融就分享她坎坷的出道過程，認為運氣跟藝名有點關係，「我剛出道的時候叫Mia，接case的時候就被前輩欺壓，因為她可能是前輩，對我講話比較直接，可是我真的不知道我犯了什麼滔天大罪，她在臉書上寫我壞話，要大家不要發我，我同事也說『不知道為什麼，她好像天生就很討厭妳』，所以後來我請算命老師算了現在的名字，就真的變滿順的。」
記者侯家瑜/綜合報導
藝人Eason就衰事不斷，連看夜景都會出意外：「有一次跟朋友約去看夜景，看完要牽摩托車的時候，就聽到後面有手刀式的腳步聲跑向我們，我一看愣住，他拿著鐮刀追著我，還差點揮到我，真的是千鈞一髮，因為他砍下來的時候，我摩托車剛好發動。」但在場來賓卻質疑故事的真實性，Eason則發誓自己句句屬實：「後來才知道他認錯人，因為他揮刀的同時喊了一句『陳某某』，我才發現他把我當成他的尋仇對象，所以才在那邊埋伏準備動手。」
Eason也自嘲每次出外景都彷彿「衰神附體」，同場來賓對他都避之唯恐不及，他說：「我永遠都會輸，有個節目是贏了才有東西吃，我餓了一整天，最後一關好不容易贏了一湯匙的雞湯，結果一個手滑，雞湯全灑在桌布上，我餓到趴在那邊吸桌布，主持人看不下去，跟工作人員說『打包一碗讓他帶回家』。」
Eason衰到連財神也不眷顧：「我真的逢賭必輸，有一次麻將打了一整晚，終於要自摸，卻突然大地震，牌都散光了，大家就說這把不算，我就是會衰成這樣。」連無尊都看不下去，加碼爆料：「他有一次是一直贏，贏到對方把鐵捲門拉下來，逼他得玩到輸才能走。」
撒基努則分享拍戲時發生的驚險事件，「剛進演藝圈的戲路，永遠是警察，那次拍戲要去臨檢歹徒的車，製片組可能想說半夜不會有車經過，就沒封路，我看到一台車就去叫他過來，但他沒有要減速的意思，我台詞已經在亂講了，因為他時速大概80，過彎就要撞到我了，我跳開後去問副導，他竟說他們set的車還沒進來。」主持人阿Ken認為撒基努可能碰上真歹徒，所以看到警察才會做賊心虛想加速逃逸。