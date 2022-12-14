2024成賴清德副手？鄭麗君：沒有參與選舉的規劃

1126民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，黨主席補選作業本周登記；日前已表態角逐黨魁的副總統賴清德於12日領表，並委由前文化部長鄭麗君於今（14）日上午10時58分赴中央黨部正式登記參選，鄭麗君登記後轉述賴清德的說法並受訪。被問及未來若賴清德當選，是否會進到黨務系統或參與選舉，她表示，自己比較熟悉願景規劃、政策工作，未來願意持續搭建平台，但沒有參與選舉的規劃。
記者黃宣尹／台北報導
鄭麗君今日10時58分現身民進黨中央黨部，代替賴清德登記參選民進黨主席。登記手續完成後，鄭麗君主動說明，她要代賴清德向大家致意，謝謝這段時間以來各界朋友的關心與鼓勵。昨天賴清德打電話給她，透露確診後身體狀況恢復良好，但仍在自主管理期間，謹慎起見由她代為登記參加黨主席補選。
鄭麗君也說，選後民進黨需要檢討、反省、重整、再出發，在這個要贏回人民信任的時刻，她身為黨員也覺得，有責任跟所有支持者還有黨站在一起，看到賴清德願意挺身而出、承擔未來的重責大任，她很支持也很感謝，今天代為登記也義不容辭，當然要協助。
被問及若賴清德當選黨主席，是否可能進到黨務系統或成為賴清德若參選2024年總統的副手，鄭麗君表示，從公職卸任後，自己在民間基金會，也成立永續民主中心，大家一起討論公共政策，凝聚對未來的願景；「我個人比較熟悉的是願景規劃跟政策工作」，未來也非常願意持續搭建平台，善用跟社會對話的平台盡心力，個人沒有參與選舉的規劃。
鄭麗君表示，過去一段時間，自己的青平台基金會邀請各界學者、專家、年輕朋友討論願景，很高興賴清德也時常希望進一步了解。鄭說，在過去互動過程中，自己深覺得賴清德對於台灣未來的願景跟使命感，相信賴清德成為黨主席之後，會凝聚更多智慧，讓民進黨檢討、反省、出發，並且改革蛻變成為更好的政黨，「因為我們懷抱對台灣國家理想，賴副總統也會提出下階段願景，凝聚國人一起向前」。