世界首富換人當！特斯拉股價大跌　馬斯克遭拖累身家縮水

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LVMH總部位於巴黎，在巴黎泛歐交易所上市。阿爾諾及家族掌握LVMH精品帝國，旗下擁有約70個時尚和化妝品品牌。即使在美股市場普遍下跌的這一年，LVMH股價在2022年僅下跌1.5%。
《BBC》報導指出，馬斯克坐擁1786億美元身家，比起上一年蒸發45億美元，而他身家縮水的原因，與特斯拉股價受創有關。過去兩年，特斯拉股價暴漲1000%，使得馬斯克財產於2021年9月超過亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），且一直保持世界首富頭銜。如今斯克手中仍握有特斯拉14.11%流通股票、外加超過4成比例的SpaceX公司股票。
但特斯拉自計劃上海廠分階段停產以來，股價一路下跌，今年以來就下跌了54.3%。在全球經濟放緩情況下，投資者憂慮外界對特斯拉電動車的需求，以及面對其他公司的競爭等，再加上馬斯克執著推特收購案，都深深影響特斯拉的股價表現。
投資公司韋德布希證券公司（Wedbush Securities）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）接受《BBC》訪問時指出，圍繞在推特收購案上的「馬戲」（circus）拖累了特斯拉的股價，「馬斯克就是特斯拉，特斯拉就是馬斯克」，指出推特收購案的「馬戲表演」傷害了馬斯克的品牌。