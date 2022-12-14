7-11省錢吃法曝光！「鮮食＋拿鐵」38元：20款主食任選
省錢早餐限時開吃三天！7-11為了慶祝在道瓊永續指數拿下多個評比第一，今（14）日起至12月16日限時3天，門市祭出低碳飲食、環保減塑等綠色消費好康，包括CITY燕麥系列任2杯99元、自備飲料杯加碼扣7元，若是搭配45元超值餐組合，等於任選20種鮮食搭配中杯拿鐵最低38元。
記者黃韻文/綜合報導
道瓊永續指數（簡稱DJSI）是全球永續發展重要參考指標，2022年評比結果出爐，統一超商共在8個永續面向拿下第一。為了慶祝四度入選DJSI，7-ELEVEN自今（14）日起一連三天推出低碳飲食、環保減塑4大好康，優惠包括天素地蔬指定冷藏鮮食每件省7元、CITY燕麥系列任2杯99元、自備飲料杯買CITY系列飲品折7元、統一H20純水600ml無標籤版每箱特價170元，約是3.9折、平均單瓶純水7元，鼓勵全民響應綠色消費。
除了這三天買咖啡要記得自備飲料杯，民眾也分享最省早餐吃法。7-ELEVEN定期推出超值組合餐，其中45元餐多達20種鮮食品項可選，包括晨光土司、新感覺夾心、統一麵包、三明治、奇美肉包等，可選擇搭配中杯美式或拿鐵，若加上自備飲料杯加碼折7元，等於這三天吃早餐只要38元就有主食及拿鐵。
台灣民眾對日式美食情有獨鍾，全家和長期合作的日本屯京拉麵再度推出新品，今年冬天將屯京拉麵限量限店的隱藏版美食化身超商鮮食，在門市開賣蝦味噌拉麵、日式明太子油拌麵2款新品。蝦味噌拉麵以熬蝦味噌豚骨湯頭，搭配叉燒、溫泉蛋等配料，售價149元；日式明太子油拌麵則以特製油拌麵醬汁，搭配明太子及舒肥嫩雞胸，演繹道地日式拌拉麵，售價109元，至明年3月21日前到門市買屯京拉麵任1款聯名商品，加送屯京拉麵飲品招待券1張。