桃園獨居婦倒家中餓2天！見警破門感動：謝謝你們來救我
桃園市一位59歲的王姓婦女，獨居在民權路一處出租套房，鄰居發現王女多天沒出門，房東打電話也沒人接，於是向警方求助。警方昨（13）日到場敲門無人回應，但從窗外聽見微弱呼救聲，立即破門而入，原來王女舊疾復發倒在床上無法行動，餓了兩天已經意識不清，幸好員警及時趕到，王女也感動地對警察表示，「謝謝你們來救我」。
編輯中心/綜合報導
據了解，桃園警方正在執行「清樓專案」，查訪轄區內的出租套房。而王女的鄰居盧男向警方表示，已經幾天沒看到王女出門，且房東打電話也聯絡不上，擔心出意外於是向警方求助。
警方到場後敲門查看，但沒有回應。警察於是從窗外揭起被紙糊住的窗戶往裡看，結果聽到屋內微弱的呼救聲，立即決定破門進入。這才發現，原來王女舊疾復發，身體不適倒在床上無法動彈，期間雖有人打電話來與敲門，但王女無法回應，餓了兩天後已經意識不清，幸好警方撕開窗戶紙才聽到王女的呼救聲。
警方立即呼叫救護車，王女也感動地對警察表示，「謝謝你們來救我」。王女被送醫治療後，警方聯絡家屬前往照料，王女目前身體恢復狀況良好。像這類獨居在家突有不適的狀況，真的也只能仰賴熱心鄰居多多守望相助了。（編輯：倪浩軒）