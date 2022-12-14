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台積電基金會張淑芬跑第一線　發生這事坦言有退縮的時候

▲勤跑第一線的張淑芬回顧做志工的這些年，她坦言自己也有退縮的時候，也有感覺自己能力不足的時候。（圖／記者許家禎攝）
▲勤跑第一線的張淑芬回顧做志工的這些年，她坦言自己也有退縮的時候，也有感覺自己能力不足的時候。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬日前陪創辦人張忠謀赴美參加亞利桑那州廠的移機典禮，還沒有休息多久，就馬不停蹄於今（14）日參加基金會記者會，講述包括花東震災、公益綠能與偏鄉技職培力等服務。勤跑第一線的張淑芬回顧做志工的這些年，她坦言自己也有退縮的時候，也有感覺自己能力不足的時候，「有些事情無法控制，不會什麼都衝第一線了」。

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回顧基金會這一年的服務，今年9月18日台東池上發生芮氏規模6.8強震，張淑芬第一時間就決定前往勘災，她回想早上4點多起床，女兒還是很擔心，想叫媽媽不要去，至於張忠謀雖然沒有阻止張淑芬，但也說了一句「你自己小心」。

到了當地，她印象深刻的是，地板整個拱起來，且到處都是裂縫，民房、地面都是。張淑芬指出，台積電做公益不是只有台積電，還有很多互助的廠商幫忙，花東震災部分，285家修繕、其中7戶重建。

公益綠能模式LED點亮台灣專案部分，包括汰換老舊耗能燈具，用更便宜的電費，帶給偏鄉師生更明亮健康的學習空間，基金會跑遍11個縣市，幫助246間偏遠學校，更換8萬5千支燈管，一年節省270萬度的電。另外，太陽能售電支持社福基金會也有幫忙，基金會為營運優良的弱勢機構裝設太陽能板發電，每月透過躉售台電所得的回饋金全數回饋給弱勢機構，統計2022年售電回饋總額達276萬元。

在偏鄉培力（謀生）模式部分，延續過去基金會幫助弱勢小孩的理念，希望翻轉貧窮、青年培力，透過基金會偏鄉教育三支箭、技職就業三階段的協助，未來孩子們能就業謀生、高中職陪伴國中小的典範引導，以及國中國小的適才定錨。為此，張淑芬感謝大金企業協助孩子們接受訓練，也能獨當一面出去工作，如此一來不用離開家鄉，在當地就能付出一份力，也符合基金會一直提倡的孝道。

張淑芬坦言，成立基金會以來，自己背後有個台積電的招牌，她知道自己一定不能打壞名聲，因此一直非常努力做事情。大家也都知道她勤走第一線，實際透過走訪瞭解各地方的需求，但她坦言自己也有退縮的時候，她回想之前花東台鐵事件，她與救災的消防人員見面，希望他們親手寫出需要的東西，結果竟然有80%的人需要心理治療，她也允諾一定做到。

張淑芬說「當時非常低氣壓」在她為罹難者上香致哀後，隔壁一旁驗DNA的只有一簾之隔，她開始覺得自己不舒服，同事當天晚上也吐了，「應該是『煞』到了」。她覺得自己膽子沒那麼大、能力沒有那麼強，不要什麼事情都衝第一線，因為畢竟有些東西自已不能控制。不過至於其他救災，她認為還是要看狀況，有些是有經驗的，就沒什麼問題，且還有許多企業一起加入，所以都不是難題。

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