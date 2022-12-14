台積電基金會張淑芬跑第一線　發生這事坦言有退縮的時候

我是廣告 請繼續往下閱讀
到了當地，她印象深刻的是，地板整個拱起來，且到處都是裂縫，民房、地面都是。張淑芬指出，台積電做公益不是只有台積電，還有很多互助的廠商幫忙，花東震災部分，285家修繕、其中7戶重建。
公益綠能模式LED點亮台灣專案部分，包括汰換老舊耗能燈具，用更便宜的電費，帶給偏鄉師生更明亮健康的學習空間，基金會跑遍11個縣市，幫助246間偏遠學校，更換8萬5千支燈管，一年節省270萬度的電。另外，太陽能售電支持社福基金會也有幫忙，基金會為營運優良的弱勢機構裝設太陽能板發電，每月透過躉售台電所得的回饋金全數回饋給弱勢機構，統計2022年售電回饋總額達276萬元。
在偏鄉培力（謀生）模式部分，延續過去基金會幫助弱勢小孩的理念，希望翻轉貧窮、青年培力，透過基金會偏鄉教育三支箭、技職就業三階段的協助，未來孩子們能就業謀生、高中職陪伴國中小的典範引導，以及國中國小的適才定錨。為此，張淑芬感謝大金企業協助孩子們接受訓練，也能獨當一面出去工作，如此一來不用離開家鄉，在當地就能付出一份力，也符合基金會一直提倡的孝道。
張淑芬坦言，成立基金會以來，自己背後有個台積電的招牌，她知道自己一定不能打壞名聲，因此一直非常努力做事情。大家也都知道她勤走第一線，實際透過走訪瞭解各地方的需求，但她坦言自己也有退縮的時候，她回想之前花東台鐵事件，她與救災的消防人員見面，希望他們親手寫出需要的東西，結果竟然有80%的人需要心理治療，她也允諾一定做到。
張淑芬說「當時非常低氣壓」在她為罹難者上香致哀後，隔壁一旁驗DNA的只有一簾之隔，她開始覺得自己不舒服，同事當天晚上也吐了，「應該是『煞』到了」。她覺得自己膽子沒那麼大、能力沒有那麼強，不要什麼事情都衝第一線，因為畢竟有些東西自已不能控制。不過至於其他救災，她認為還是要看狀況，有些是有經驗的，就沒什麼問題，且還有許多企業一起加入，所以都不是難題。