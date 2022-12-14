參選北市議長挑戰現任 戴錫欽：國民黨應加速世代交替
連任五屆的國民黨台北市議員戴錫欽，今（14）日上午前往議會黨團登記參選議長，挑戰現任議長陳錦祥。戴錫欽表示，很高興有機會能夠爭取黨團同志的支持，爭取替大家服務的機會，而近日來黨內青壯世代高喊世代交替，代表台北市議會的議長也應該進行世代交替，並且提升問政品質，符合大家對於「首都議會」的期待。
記者丁上程／台北報導
戴錫欽表示，國民黨與民進黨在競爭過程當中，國民黨較為外界所詬病的就是世代交替的速度跟不上民進黨。「世代交替不應該只是個口號，而是應該真正落實。」戴錫欽說，未來的議長除了世代交替外，怎麼樣能全面提升議會問政品質、符合首都議會大家的期待，以及在監督透明方面做得更加落實，同時讓所有議員不分黨派在問政、質詢過程中，能確保他的職權能全面發揮，扮演稱職民意機關角色，這都是未來台北市議會做為議長、副議長必須扮演的角色。
戴錫欽表示，自己角逐議長第一關就是明天黨內的假投票，所有連任或新當選的議員都是他積極爭取支持的對象。戴錫欽強調，如果能夠在第一關假投票脫穎而出，接下來就是要爭取議會所有黨派的議員支持，這是做為一個未來可能成為議長或副議長的人選，必須要做的基本功。
至於副議長搭檔人選，戴錫欽則表示會是中山大同區議員陳炳甫，「我覺得不管登記多少人，大家共同爭取黨內議員同志的支持，循黨內的遊戲規則做一個公開透明的競爭，這對國民黨來講是一個正面的循環。」戴錫欽說，只有加速世代交替，把理念說清楚，充分的公開透明所有議會的議事運作，人事、預算、以身作則，才能扮演好督促蔣萬安團隊，做好市政工作的工作。