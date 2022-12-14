北市議員第一高票 李彥秀提10項政見登記參選台北市議長
九合一選戰中回鍋參選台北市議員的國民黨前立委李彥秀，於南港內湖區拿下37669票，是全台北市票數最高的議員當選人。而李彥秀今（14）日也前往北市議會黨團辦公室，登記參選台北市議會議長。李彥秀表示，自己也針對議會改革相關事項提出10大政見，希望能藉此爭取黨內議員同仁支持。
記者丁上程／台北報導
李彥秀表示，自己暌違6年重返台北市議會，帶著5屆議員與1屆立委的資歷，對於議會的議事運作非常熟悉，再加上過去與準市長蔣萬安在立法院與黨內互動，一定會讓府會未來溝通更順暢。此外藉由讓台北市議會問政更透明，並且讓市民能夠參與，進而成為全國議會的典範，是自己最重要的目標之一。
李彥秀也提出10大政策，希望在未來能夠落實議事中立，堅守理性問政，並且維護議員權利，捍衛議會尊嚴、維持府會和諧，共創台北榮景。此外李彥秀也強調，未來會支持市府合理預算以及優質法案，並確保黨籍議員與市府溝通順暢。
而針對議事相關問題，李彥秀也提出要提升議事效率、加強議會功能，並且協助議員問政相關需求，改善議會軟硬體建構與環境，並且未來也要強化與外國重要城市議會的國際交流，並以此作為全國議會典範。