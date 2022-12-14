楊皓如太冷「不爭氣開暖氣」！網見溫度狂勸 她秒被說服
今年入冬第一波寒流將在週六（12/17）來襲，預估中部以北地區最低溫下探攝氏8～9度，今（14）日台北測站也出現14度低溫，讓許多民眾冷到受不了，紛紛開啟暖氣。對此，女星楊皓如也投降，表示自己「不爭氣」打開暖氣，豈料貼文一出，「遙控器上的溫度」意外掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
楊皓如昨（13）日晚間在臉書發文，表示：「我就虛，還是不爭氣的打開了（暖氣）。」只見她PO出遙控器的照片，上面溫度顯示24度。她透露，本來是想說可以忍耐，吃一點苦，豈料身體卻抵擋不了寒流威力，只好開啟暖氣。
貼文一出，掀起熱議，「早已開，真的要開下去」、「我今天也開了」、「慢慢的變天了，有種莫名的傷感，多加保暖喔」、「居然現在才開，住台南已經開兩個星期了耶」、「有這個功能，當然就用啊」、「皓如姐姐，天氣冷要保暖身體喔」、「裝冷暖變頻就是要用在這個時候啊」、「我也是…最近好虛…」、「我更虛，我都開的28」，對此，她也親自回應，「哈哈哈嬌貴，大家都好嬌弱，這裡好多尊貴金身」。
此外，也有不少人對於她設定的溫度感到訝異，「24客氣了」、「24度，不算暖氣吧」、「我冷到開到28度」、「我都開27度耶」，對此，她則解釋，因為台北氣溫在15度左右，她還一直忍著不穿羽絨外套，準備迎接明後天13度，不過最後她似乎被網友們建議的溫度給「說服了」，秒將溫度調成28度，「在大家的建議之下我不知廉恥的調到28了」。（編輯：郭佩蓉）