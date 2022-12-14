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學測倒數30天　高中教師籲關注18歲公民權、烏俄戰爭時事

▲學測倒數30天，全中教提醒考生平常心，可留意18歲公民權、烏俄戰爭、新冠肺炎疫情等時事。（示意圖／取自unsplash）
▲學測倒數30天，全中教提醒考生平常心，可留意18歲公民權、烏俄戰爭、新冠肺炎疫情等時事。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

大學學科能力測驗即將於明年1月13日到15日舉行，倒數30天，全國高中教育產業工會邀請各科教師考前教戰，並於今（14）日發布影片，提醒考生以平常心應考，留意18歲公民權、烏俄戰爭、疫情、佳德鳳梨酥等國內外時事議題。

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對於國文科準備方向，新北市中和高中教師賴金雪提到，國文科重視閱讀理解，平時就須多元廣泛閱讀，考前30天不要只是埋首書堆，建議把有限時間，用在含金量最高的文章上，如教育部定出的15篇選文，並關注國內外時事，如「18歲公民權」的憲法修正案公民複決、疫情管控與疫苗議題，以及博愛座的設置、兵役制度的改變等，都可能彈性運用成為國寫的題材。

英文科部分，台北市明倫高中教師毛顯鶯認為，題型不會變化太大，翻譯和作文可參考大考中心每年公布的佳作，練習重要的字句和句型；做簡答題時，務必不要拼錯字，簡短的句子要注意時態或字本身的詞類變化。

數學A部分，北一女中教師吳銘祥建議考前最後階段，要熟悉「空間向量」的操作，進一步發展坐標幾何與線性代數；要熟悉「3大基本函數」，須能辨別圖形特徵，將它們當作模型解決典型問題；並運用機率與統計原理，推論不確定性的題目。

數學B部分，台北市松山高中教師陳家豪指出，高一、高二每個單元會平均出1到3題，因此考前不要偏重或放棄某幾個單元。但建議除非有幾個單元特別需要加強，否則就不用地毯式掃過全部單元，建議每3天留100分鐘寫一份模擬試題，寫完後確實訂正，找出解題的關鍵核心概念。

自然科部分，全中教團隊提到氣候變遷、空氣污染、永續發展、食安、核能都可能入題；生活中與科學原理有關的物品，如暖暖包、乾燥劑、冰敷袋、加水自動加熱的食品等，也要多多了解。

社會科部分，全中教團隊強調時事的重要性，建議考生多上新聞網站，瀏覽近期新聞大事，並思考與課本中有關的概念，包括烏俄戰爭、美中台外交關係、經濟恐慌、疫情、佳德鳳梨酥、石斑魚等熱門議題都可能入題，而過去出現過的題目，仍可能以相同概念，變化為其他題目，建議仍可多做考古題。

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