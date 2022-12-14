學測倒數30天　高中教師籲關注18歲公民權、烏俄戰爭時事

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英文科部分，台北市明倫高中教師毛顯鶯認為，題型不會變化太大，翻譯和作文可參考大考中心每年公布的佳作，練習重要的字句和句型；做簡答題時，務必不要拼錯字，簡短的句子要注意時態或字本身的詞類變化。
數學A部分，北一女中教師吳銘祥建議考前最後階段，要熟悉「空間向量」的操作，進一步發展坐標幾何與線性代數；要熟悉「3大基本函數」，須能辨別圖形特徵，將它們當作模型解決典型問題；並運用機率與統計原理，推論不確定性的題目。
數學B部分，台北市松山高中教師陳家豪指出，高一、高二每個單元會平均出1到3題，因此考前不要偏重或放棄某幾個單元。但建議除非有幾個單元特別需要加強，否則就不用地毯式掃過全部單元，建議每3天留100分鐘寫一份模擬試題，寫完後確實訂正，找出解題的關鍵核心概念。
自然科部分，全中教團隊提到氣候變遷、空氣污染、永續發展、食安、核能都可能入題；生活中與科學原理有關的物品，如暖暖包、乾燥劑、冰敷袋、加水自動加熱的食品等，也要多多了解。
社會科部分，全中教團隊強調時事的重要性，建議考生多上新聞網站，瀏覽近期新聞大事，並思考與課本中有關的概念，包括烏俄戰爭、美中台外交關係、經濟恐慌、疫情、佳德鳳梨酥、石斑魚等熱門議題都可能入題，而過去出現過的題目，仍可能以相同概念，變化為其他題目，建議仍可多做考古題。