信義區網美新景點！三星聖誕夜再揪男團FEniX遊行開唱
台北信義區充滿聖誕節氛圍，三星也來參一咖！三星結合2023臺北最High新年城跨年活動正式啟動，設置2大網美打卡點進駐信義商圈，同時12/24聖誕夜還將邀請人氣男團FEniX遊行開唱，還可再抽Galaxy Buds2 Pro耳機，好拍、好聽又有好康可抽，趁著聖誕節趕緊玩起來。
記者周淑萍/綜合報導
台灣三星進駐2023臺北最High新年城，於信義街頭設立兩大快閃美拍點，第一個點為Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋，位於興雅路微風信義旁的Galaxy星地標快閃店，極簡純白視覺牆文青味十足；兩旁還有摺疊風格牆面，拍照體驗區模擬時尚秀背景，搭配Galaxy Z Flip4低角度拍攝，讓民眾可以體驗長腿名模的時尚大照，另有，紫色主題的攀岩牆，Galaxy Z Flip4位於高空俯拍帶來不同的拍攝風格。
另一個打卡點是位在微風南山旗艦體驗館外的SAMSUNG紫幻聖誕樹，延續去年好評，再度打造八米高幻夜紫聖誕樹，一旁設立無限鏡體驗小屋，打破空間結界，輕鬆拍出質感藝術照。於兩個拍照打卡點完成任務，即可到鄰近指定門市兌換限量好禮。
除了有網美打卡點，還將在 12/24平安夜當天加碼舉辦「迎星揪派對」演唱會，重磅邀請 《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」於興雅路上的Galaxy 星地標熱情開唱，並與粉絲們合影互動。舞台活動結束後，將由FEniX帶領眾人一同遊行穿越信義商圈，遊行的終點位於三星微風南山門市最美紫幻聖誕樹前，為SAMSUNG紫幻聖誕樹完成點燈儀式。凡參與遊行就有機會獲得三星聖誕好禮，現場還將抽出ㄧ組Galaxy Buds2 Pro聖誕大獎。