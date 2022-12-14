泰山賣股神秘客接手！全家證實國泰蔡家81億取近2成股權
泰山出售金雞母全家股票，與市場派龍邦深陷經營權之爭，市場關注承接全家兩成股權究竟花落誰家？今（13）日市場直指承接全家股票的神秘客就是國泰蔡家的萬寶開發，全家稍早發出重大訊息，證實是由萬寶開發以81.05億元貸款，取得全家共4萬3300張股票。
記者鄭妤安／台北報導
泰山大賣全家持股後，除了「泰山經營權之爭」持續延燒之外，市場都很好奇接走股票的神秘客會是誰？今早市場直指承接全家股票的神秘買家就是國泰蔡家的萬寶開發，全家也預告下午皆有重大訊息發布。
約莫下午1點半左右，全家發出公告，證實萬寶開發於12月5日經由公開市場鉅額交易方式，取得全家共4萬3300張股票，貸款金額為81.05億元，取得目的為長期投資。
泰山於本月5日召開重訊說明會，公布透過鉅額逐筆交易完成處分4.33萬張全家股票，總金額達80.97億元，處分利益為54.53億元，市場派大股東龍邦為此震怒，揚言提告，雙方爭執不下。
針對股權去向，泰山發言人雷松清今早也重申，在公開市場賣掉以後，的確完全不知道買家是誰，也不曉得全家知不知情，「無法評論」。
而全家在證實買方為萬寶開發後，官方回應表示，感謝各方投資人看好全家成長的潛力，全家會持續以滿足顧客需求為優先、追求永續經營，為全體股東創造最大的利益。