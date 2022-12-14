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MLB／Correa新東家開獎！爽拿13年超肥約轉戰巨人

▲雙城隊明星游擊手Carlos Correa轉戰巨人（圖／美聯社／達志影像）
▲雙城隊明星游擊手Carlos Correa轉戰巨人（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

明星游擊手Carlos Correa的新東家揭曉！身為自由球員市場剩下為數不多的大魚，紐約的兩支球隊洋基、大都會都十分積極爭取，老東家明尼蘇達雙城隊更是開出了破隊史新高的超大合約留人，但最後卻以真心換絕情，他以一紙長達13年的超肥大合約轉戰舊金山巨人。

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由大聯盟資深記者Mark Feinsand率先披露，Correa與巨人簽下的13年合約，總額高達3.5億美元(約台幣107.4億)，比起本季已經獲得新約的其他明星游擊手Turner與Bogaerts都還要大張，甚至這張合約的總額，在今年休賽季僅次於「法官」Aaron Judge拿到的9年3.6億美元(約台幣110.3億)肥約，排名今年休賽季第二大約，同時也是聯盟歷史所有游擊手之中獲得的最大份合約，但Feinsand透露，這筆合約並沒有任何逃脫條款，也沒有完整的「不可交易條款」。


28歲的Correa在今年休賽季選擇逃脫去年與雙城簽下的合約，連兩季成為自由球員，身為今年自由球員「游擊四大公子」中最年輕的一位，打擊成績卻是四人中最優異，生涯8個賽季平均打擊三圍達到.279/.357/.479，今年賽季的得分加權指數(wRC+)也在所有達到規定出賽數的游擊手中排名第一。


Correa不只打擊成績優異，他的防守能力也是全聯盟游擊手的佼佼者，雖然生涯僅在去年賽季獲得一次美聯游擊金手套獎，但是在該年他同時獲得象徵全美聯防守能力最優異的「白金手套獎」，這位攻守俱佳的超級球星，最後也如願以償得到他想要的長約，將在巨人隊待到41歲為止。

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