謝欣穎帶王柏傑回家拜年 6位數大紅包「1年比1年多」
謝欣穎今（14）日出席唐氏症基金會春節禮盒發表記者會，她人在趕拍導演廖明毅的迷你劇集，聖誕節、跨年都在劇組過，待到春節才能和男友王柏傑好好放假，她說：「我會去他家拜年，他也會來我家拜年，現在這個時代好像沒有那麼保守，見彼此家長就是把重要朋友介紹給家人，希望他們會喜歡。」
記者羅凌筠/台北報導
其實謝欣穎今年初二已經帶過王柏傑「回娘家」，怕不怕第2年走春被催婚？謝欣穎說：「雙方家人都不著急，兩個人好好的就好。」出身大家族的謝欣穎，底下還有2個弟弟、1個妹妹，她透露孝親紅包都會和妹妹約好1個數字，不過她自己每年會越包越大包，調整幅度1萬元起跳，「今年會6位數！」
謝欣穎新戲再次搭檔林柏宏，剛好兩人都是唐氏症基金會的公益大使，得知謝欣穎和唐寶寶合作，林柏宏馬上說：「他們餅乾超好吃。」謝欣穎也呼籲民眾多多支持，「透過大家的力量告訴身邊朋友，這個禮盒很值得拿來送人，可以鼓勵年輕人更有行動力。」
因為疫情的關係，謝欣穎至今沒和王柏傑出國旅遊過，想不到疫情解禁後的旅伴，竟是先找劉品言，她先前跟姊妹淘說：「好想出國去有雪的地方。」劉品言馬上找了6間溫泉會館給謝欣穎挑，每間還分散在日本各地，讓謝欣穎讚嘆：「她行動力真的很強。」