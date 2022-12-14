阿凡達反派上校《水之道》復活 親曝「就是在演卡麥隆」
相隔13年，《阿凡達》系列終於重磅推出續集《阿凡達：水之道》，電影12月14日將在台灣搶先美國上映。史蒂芬・朗這次在電影續集中最大的變化，是由人類上校，轉生成阿凡達，並在拍攝中挑戰在水中完成許多演出，尤其水中打鬥情節更是電影的一大看點，而演員史蒂芬・朗也接受《電影好選喆》頻道專訪，分享演出感想，並呼籲粉絲進戲院支持《阿凡達》續集。
文／電癮好選喆
《電影好選喆》主持人簡立喆在疫情解封後首度親飛英國倫敦專訪，向《阿凡達：水之道》裡面的反派演員史蒂芬・朗表明，「上校」這個角色讓她聯想到導演詹姆斯・柯麥隆先前的經典作品《魔鬼終結者》，因為這兩個角色擁有類似的性格共同點；對此史蒂芬大笑表示，雖然兩個角色某部分相似，但他認為兩個角色並沒有直接投射，因為角色都是由導演創造，所以某種層面是投射了導演自己的一部份，角色間才有相似之處。
史蒂芬也透露，他自己看完電影之後，認為每個角色都被導演刻畫得非常鮮明，甚至某種意義上，每個角色都反映出導演詹姆斯卡麥隆自己的某個面向，尤其是野心勃勃又充滿使命感的上校，跟導演本人有很多相似的特質。而史帝芬在拍片時最大的樂趣，就是和導演爭論誰更了解該怎麼詮釋「上校」，這爭論的過程也是他們創作的一部份。
談及這次最有挑戰性的水中戲分，主持人簡立喆對於演員們要同時兼顧在水中憋氣和演出，感到相當不可思議，詢問史蒂芬是如何辦到的，史蒂芬表示演戲的關鍵就在「放鬆」，史帝芬也提到他飾演的上校跟其他角色相比有很大的差異，「就是很想趕快離開水裡」，所以在表演的同時他掙扎的表情也算是本色出演，訪談中史蒂芬還當場大喊：「趕快讓我離開水裡！」展現他逗趣的一面。
而相比第一集操控巨型機器人，史蒂芬這次的角色化身成阿凡達，但對機械方面相當有興趣的史蒂芬表示，第一集的角色還是一直讓他念念不忘；不過化身成阿凡達演出，讓他更有真實的融入感。而在融入阿凡達角色的同時，因為大部分畫面都是後製才合成出潘朵拉星球的一切，所以演出當下史蒂芬在空蕩的片場，只能看著預覽鏡頭，並在詳細了解環境背景資訊的狀態下，運用自己的想像力，來完成所有的拍攝。
史蒂芬也在訪談最後也不忘向台灣粉絲打招呼，並向粉絲保證《阿凡達：水之道》絕對不會讓粉絲失望，呼籲觀眾12月14日晚場起進戲院支持！
●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人
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