符瓊音懷孕很焦慮！談廚師尪求愛細節 「一句話被套牢」
歌手符瓊音今年10月初宣布登記結婚，日前驚喜公開懷孕喜訊，今（14）日在台北舉辦媒體活動，符瓊音除了分享懷孕細節外，也罕見曝光廚師尪的求愛過程，甜蜜言論，閃瞎現場媒體。
記者吳雨婕/台北報導
符瓊音提到現在懷孕已經滿3個月了，但仍舊維持做重訓、有氧的習慣，打算一直到懷孕8個月，肚子大到沒辦法活動的時候才暫停運動，至於寶寶性別，她笑說男生、女生都可以，「自己的小孩都好，我直覺是男生欸。」她透露懷孕初期很焦慮，因為安胎期間不能健身，平常都靠著流汗舒壓，少了運動，讓她覺得狀態沒那麼好，「我會喘、要吃很多，覺得身體不受控制。」她已經38歲，如今懷孕算是高齡產婦，但她沒有特別擔心，她提到：「醫生說一切都滿正常，也沒有特別要注意的，該要檢查的時候都要檢查。」
符瓊音與廚師老公小陳交往半年就結婚，被問到覺得「就是這個人」的關鍵是什麼，她甜蜜的說：「我問他『你結婚的話要不要辦婚禮？』他說不要，我覺得就是你了！」還直言兩人有共同的價值觀，三觀都很合，而且老公在生活上充分給予尊重、空間，不太會打擾到彼此。小陳則是分享自己是在楊梅休息站告白，直球問符瓊音要不要交往，送上定情戒，順勢套牢對方，更大方自爆最愛符瓊音的翹臀，言談中滿是新婚的濃情蜜意。