美國史上最大金融詐騙案？FTX創辦人最高面臨115年刑期
全球第二大加密貨幣交易所FTX無預警聲請破產，對虛擬貨幣圈造成極大衝擊，FTX創辦人兼前執行長「薯條哥」佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在巴哈馬被捕後，於13日首次出庭受審。佛瑞德一共遭控8項罪名，檢方形容這起事件為「美國歷來最大宗金融詐騙案」，其罪名包含詐欺、洗錢和和共謀詐騙等，最高面臨115年刑期。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《CNN》報導，美國證券交易委員會（SEC）與美國商品期貨交易委員會（CFTC）協同美國聯邦調查局（FBI）共同查明這樁金融詐騙案，並分別起訴佛瑞德；SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）指控，創辦人佛瑞德在「欺騙基礎上建造一座紙牌屋，還告訴投資人『這是加密貨幣中最安全的建築』」。
佛瑞德被控濫用數十億美元的客戶資金以支付旗下加密貨幣對沖基金交易公司「Alameda Research」營運成本、支出費用與債務，並藉此影響美國公共政策。SEC監管機構表示，金融詐騙只是多項指控中的第一條，有關其「違反證券法行為」仍在調查中。
美國司法部也發布聲明，指出目前佛瑞德面臨兩項電信詐欺罪、兩項共謀詐欺罪和一項洗錢罪，其中每項罪名最高都可判處20年徒刑。此外，他還面臨共謀證券詐欺、商品詐欺、違反競選財務規定等官司，每項罪名最高判處5年徒刑。
儘管法定最高刑期由美國立法官員決定，但法官才是最終決定刑期長短的人，美國聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長德里斯科（Michael J. Driscoll）便表示，「詐欺就是詐欺。計畫複雜程度和涉及的金額都不是重點。」