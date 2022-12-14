抗寒！全家限3天「大熱美23元」　火鍋、發熱衣2件6.6折

全家本周康康5自12月16日至12月18日限時登場，祭出溫暖飲品大杯美式2杯55元，可在門市購買、存至APP線上無期限寄杯，同品項庫存寄杯上限10杯，同步開賣還有熱黑糖薑茶2杯65元。每次兌杯皆可搭配自備飲料杯折5元，因此大杯美式單杯最低23元開喝，相當於買一送一的折扣幅度。此外，UCC濾掛咖啡及怡漾鹼性離子水都是買一送一。
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不只鍋物促銷，FMC溫罐商品、發熱衣系列也祭出2件6.6折，首推FMC極柔石墨烯發熱衣699元，及全家自有品牌圍巾共4色（黑、灰、杏、駝色），每條售價199元，可與發熱衣系列搭配皆享2件6.6折；而FMC桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、莊園奶茶、金桔檸檬四款溫罐熱飲也享任2件6.6折。
迎接下周冬至到，全家門市即日起推出13款指定桂冠、義美湯圓2件8折，首推今年冬天桂冠與UNIQLO攜手的聯名限定包裝；喜歡特殊口味的話，也有黑糖奶茶湯圓、流沙湯圓、草莓煉乳湯圓等話題商品，門市另獨家推出《嗨！營業中》經典花生芝麻湯圓。
根據7-ELEVEN往年觀察，實體門市的冷凍湯圓在冬至當天買氣暢旺，銷量可較平時成長8倍以上。因此今年門市祭出全新「雪之戀湯圓」，並同步提供森永牛奶糖、鮮芋仙等多款特殊餡料湯圓，讓民眾就近採買也能享受創意甜品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！