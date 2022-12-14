朱芯儀「痘痘滿臉像毀容」！醫揭恐怖真相：洗臉步驟錯了
36歲藝人朱芯儀，自從2011年和衛斯理結婚後，育有2男1女，家庭生活非常幸福。不過，朱芯儀就透露，過去為了做好臉部清潔，結果反而更加嚴重，整個臉長滿痘痘很像毀容，直到就醫後才發現原來是臉上有蟲。對此，皮膚科醫師蔡逸姍則直言，這蟲是完全洗不掉的，而且90%人類臉上都有。
娛樂中心/綜合報導
朱芯儀日前上節目《醫師好辣》分享，有一陣子她就想要做好臉部深度清潔，眼唇卸妝液卸完後，再拿卸妝膏或凝膠二度清潔，洗完後再用洗面乳收尾，「我想！哇！一乾二淨，再也不會有粉刺了」，結果過了一個禮拜左右，臉上反而長滿一堆小痘子，即便換掉枕頭套，依舊沒有改善，「還是繼續長，長滿臉很像毀容。」
後來，朱芯儀聽從朋友建議就診，醫師竟直接對她說「就是蹣蟲」，再聽完洗臉過程後，診斷就是「過度清潔」，並建議朱芯儀，以後洗臉停在卸妝那一步就可以了，基本上很多卸妝都有順便清潔的功能，因此不需要再用洗面乳，事後朱芯儀靠著正常清潔、擦藥膏才改善症狀。
對此，皮膚科醫師蔡逸姍則解釋，其實這種蟲在近兩年的網路上很紅，強調「90%的人臉上都有這隻蟲」，稱為蠕型蟎蟲或毛囊蟎蟲，住在人類臉上已經有一段的歷史，是和人類共生的蟎蟲，「牠這一輩子就是住在這裡，瘋狂交配，瘋狂吃你臉上的油。」
不過，蔡逸姍醫師呼籲大家不用害怕，因為這蟲是洗不掉的，除非真的是臉上太油，或是免疫力下降，導致一個毛囊住了20幾隻，才會造成發炎反應，並提醒大家不用太刻意去做清潔，與其過度清潔，不如提升自己免疫力來的重要。（編輯：詹鎰睿）