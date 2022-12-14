「你只能活一次」摩登旅店開幕！跨時空藝術旅程在駁二

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踏入迎賓大廳，映入眼簾的大螢幕顯現出人像，彷彿是疫情間進出各場館會看見的紅外線測溫設備，其實是藝術家吳修銘的作品「在此相遇」。而一旁伸展台則展出2022年國慶禮賓服設計師周裕穎「將你制服…」系列，結合時尚元素，改造日本暴走族、郵差等各種制服，提醒大家只能活一次別忘了做自己。
小酒館展區吧檯牆面陳列「走路草農藝團」團員劉媽媽生產的季節醃漬物-醬筍、脆筍及Q梅，並與旅法六年、待過米其林三星餐廳的主廚Jun合作，開發法式創意料理。座位區為插畫家Abei Liu與台南友愛街旅館合作的「Movie Coffee Scene」。一旁展示的結晶糖雕塑為台日藝術團隊yukaotani & hank ou以「Sweet Vanitas」為題創作，向中世紀瘟疫流行期間盛行的靜物畫(Vanitas)致敬。
日本新創藝術團隊dividual inc. 以數位藝術作品「#10分鐘遺言」參展。接著可以敲敲門進入一間間的「客房展區」，由藝術家鄭秀如、黃虹毓、黃華真以攝影、新詩、陶藝、繪畫等不同的媒材，探討後疫情時代的日常生活與改變。
「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」即日起至2023年4月9日，於駁二大勇區C5倉庫展出。12月17日下午3點將於展場舉辦「時間漬味」劉媽媽X Jun料理體驗座談，還可淺嚐臺法混搭風味料理。相關展出及活動資訊請上駁二官網查詢。