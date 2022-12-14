佳德鳳梨酥不忍了！84字正面反擊酸民：謠言止於智者
中國近期大量禁止台灣食品、飲料進口，連國內知名的「佳德鳳梨酥」也名列其中，甚至要求補件配方比例、成本，但佳德鳳梨酥不甩中國，直接放棄補件，更發表聲明直言「始於台灣、深耕台灣」，但仍有部分網友不相信「佳德鳳梨酥」不補件的說詞，並持續對出征粉專和IG，導致「佳德鳳梨酥」忍不下去，今（14）日在臉書發文表示，多說多錯，謠言止於智者。
編輯中心/綜合報導
「佳德鳳梨酥」在臉書貼上老師傅手做鳳梨酥的照片，並寫下近期心聲，「我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳徳的本意。若因此讓您產生任何的誤會，請大家多多包涵與見諒！多說多錯，寧願閉口不言，時間是最好的見證」。
網友見狀紛紛向「佳德鳳梨酥」讚聲，以表支持，留言「台灣人挺」、「加油 支持 不應該被無理對待」、「加油，酸民說不定還沒買過你們的產品，大可不用理會他們」、「堅持做對的事很棒 挺直腰桿堅定向前」等語。
「佳德鳳梨酥」不補件的消息曝光，有不少小粉紅持續留言「台獨頑劣份子，準備撤出中國，你們準備被查，關店進而影響其他企業，不要以為在中國台灣當英雄」，但是台灣人以行動力挺「佳德鳳梨酥」，從13日一早就出現搶購熱潮。
「佳德鳳梨酥」更發表聲明強調，佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。（編輯：孫唯容）