高端疫苗會議紀錄出爐！專家認同「保護力」但樣本過少

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署昨天公布會議紀錄，首先討論是否同意納入國內某臨床資料庫分析報告、全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）與傳染病通報系統（NIDRS）資料庫的大數據資料，以評估高端疫苗的保護效益。
學者們同意並認為，廠商提供的資料僅單一家醫院的臨床資料，數據僅2.1萬人，若能參採真實世界等大數據資料，對評估保護效益上較具科學性。
接著在綜整評估高端疫苗整體保護效益報告、國內某臨床資料庫及NIIS、NIDRS資料庫進行討論時，學者一致認可高端疫苗具保護效益，但部分提出建議，指出接種高端疫苗3劑的樣本數過低，較難分辨民眾選擇疫苗的背景因素及共病因子等，數據解讀上須謹慎。
專家A表示，就高端檢附的評估報告，由於施打高端疫苗人數較少，95%信賴區間校正後風險比（95% CI adjusted HR）範圍較寬；以NIIS、NIDRS資料庫分析，顯示無論施打3劑高端、3劑莫德納（Moderna）或3劑BNT，對於中重症均有其保護效果。
專家J則說，高端公司以比較效益研究執行，在真實世界數據研究是常用的方法，但此類研究設計需說明如何以及是否完整處理可測量的干擾因子，同時應說明如何處理無法測量的干擾因子，報告中應顯示3個比較組別的基本資料差異。
專家N提及，NIIS、NIDRS資料庫分析報告中，考量未接種者的行為與接種者明顯不同（可能刻意不出門或不出入公共場所等），所以在數據分析應加以說明，避免錯誤解讀。（編輯：張雅淨）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。