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好姊妹李靚蕾鬧婚變　侯佩岑「支持王力宏回演藝圈」

▲侯佩岑出席代言活動，表態支持王力宏回演藝圈。（圖／記者侯家瑜攝）
▲侯佩岑出席代言活動，表態支持王力宏回演藝圈。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

歌手王力宏去年與李靚蕾鬧出婚變後，被對方爆出私生活不檢點，神隱一年後，日前宣布回歸樂壇，將於明年1月28日在美國拉斯維加斯舉辦「ONE LeeHom Wang」演唱會，對此，身為李靚蕾閨密的侯佩岑，今（14）日出席寢具代言活動，也大方祝福王力宏復出。

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李靚蕾和侯佩岑同屬貴婦幫「十全十美媽媽團」，2人私交甚篤，都不曾缺席彼此的生日會，當時王力宏爆出婚變，李靚蕾與他鬧翻，侯佩岑則發文：「願我們都能安之若素，靜好如初。」被猜測是在力挺好姊妹。不過侯佩岑今談到王力宏回歸演藝圈一事，她開心表示非常支持，似乎未因李靚蕾與對方撕破臉，「力宏的才華大家有目共睹，非常祝福，我們遇到節日都還是會相互關心、問候，畢竟大家帶孩子都很忙，不會這麼頻繁的聯絡。」

▲李靚蕾和侯佩岑交情深厚，生日都會互相慶生。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）和侯佩岑（右）交情深厚，生日都會互相慶生。（圖／李靚蕾IG）
侯佩岑與黃伯俊結婚11年，婚後育有2子，分別是5歲和8歲，她稍早表示一家已搬離永康區的青田街豪宅，至於換屋是否真的賺了1.85億？她低調表示房子都是老公在規畫、決定，也透露先前從事證券銷售的老公，最近換公司一陣子，不過對於細節不太清楚，「他就是在做他開心、在行的事情，但我不是很了解，所以他每次在跟金融界的朋友聊天時，我都會暫時放空。」

▲侯佩岑（左）嫁給黃伯俊10年，育有2子。（圖／侯佩岑微博）
▲侯佩岑（左）嫁給黃伯俊11年，育有2子。（圖／侯佩岑微博）
侯佩岑這次代言寢具，她分享自己當媽媽後，更重視睡眠，也方分享保持高品質睡眠的祕方，「我很注重儀式感，所以我對房間的香味很講究，當然與身體最直接的接觸寢具挑選也不能放過，這是我非常重視睡眠的原因。」

▲侯佩岑當媽媽後更重視睡眠。（圖／瑞美公關提供）
▲侯佩岑當媽媽後更重視睡眠。（圖／瑞美公關提供）

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