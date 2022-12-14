郭書瑤穿緊身衣當女打仔 連續7天全身不能戴「1物」
李玉璽、陳零九、吳思賢主演的影集《師大公園地下社會》，再公布3位具備勇敢特質的「女力」陣容姚愛寗、郭書瑤、連俞涵，郭書瑤身穿超緊身T恤當女打仔，她表示原本就對武打戲非常有興趣，「很少有女性角色以打戲為主，之前很想學鏡頭武打，在疫情前，本來還安排了要去海外學語言跟鏡頭武術。」劇中動作戲爆多，透露拍攝1星期竟然都沒有別麥克風，「角色封閉自己的孤僻這點，某程度跟我很像。」
記者羅凌筠/綜合報導
談到拍動作戲會不會害怕受傷或破相？郭書瑤倒是一點都不擔心，敬業掛保證，「我們有專業指導，加上我很注重不能讓受傷耽誤正戲，所以我盡全力不讓自己受傷。」話鋒一轉戰鬥值爆棚：「我的角色是最會打的，應該是要讓別人受傷吧？！」
連俞涵飾演「末日書店」老闆娘，她透露原本就很喜歡原著出版社出的書籍，沒想到有機會可以變成影像作品，十分開心可以參與。她將在劇中飾演李玉璽的姊姊，透露自己真的曾經在書店工作過，形容她的角色很堅強，「她是個很有韌性也很念舊的人，失去父母之後，一個人支持起一個家、一間書店。」和李玉璽有大量對手戲。
姚愛寗扮演樂團女主唱，角色率性、做自己，又跟一群樂團夥伴為夢想前進的模樣，一直是她很嚮往的女性角色，因此決定接演，她特別拜讀完原著小說發現：「我的角色她很明確看見自己的道路，也很義無反顧往前，每件事情很努力地把它做好，都跟這幾年的我很像。」劇中北漂追夢的經歷也跟她本人類似，她回憶：「我也是從高雄上來台北，很能理解剛上來那種徬徨、對這個地方的陌生感，當時只要有人對我伸出援手，就覺得對方是個好人。」