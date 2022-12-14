宮崎駿睽違10年新作！《你想活出怎樣的人生》上映日公開
日本知名動畫導演宮崎駿，過去推出多部膾炙人口動畫享譽國際，包括《風之谷》、《天空之城》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等等，最後在2013年最後一部長篇動畫《風起》後宣布引退，雖然後續仍有執導短篇動畫，不過已經睽違10年未在導演長篇動畫。如今傳出宮崎駿新作品《你想活出怎樣的人生？》（君たちはどう生きるか）長篇動畫作品，確認將在2023年7月14日於日本首映，也讓大批粉絲相當期待宮崎駿大師再創經典。
記者鍾怡婷/綜合報導
宮崎駿在 2013 年製作完《風起》後，隨即拋下引退震撼彈，雖然於2017年撤回發言，不過仍舊睽違多年未執導長篇動畫作品，直到 2018 年開始製作《你想活出怎樣的人生？》，然而卻巧遇新冠肺炎肆虐期間，因此不斷推遲至今，終於確認將於2023年在日本上映，並於今（13）日公開首波宣傳插畫。
《你想活出怎樣的人生？》標題源自於日本國民小說，1938年昭和時期出版的兒童文學作家吉野源三郎同名小說，因宮崎駿年少時閱讀該作品後深受感動。不過據悉，動畫是原創故事，與書籍內容並無相關，僅與原作名稱重疊，並由宮崎駿負責原作、劇本、執導，不過更多詳細消息還得待後續官方公告。