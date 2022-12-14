雙子座流星雨今晚登場！每小時150顆 最佳觀賞時間快收
2022年來到尾聲，今年歷經日全食、火星衝等天象後，壓軸登場的，是全年數量最多、最穩定的「雙子座流星雨」今晚登場！台北市立天文館指出，雙子座流星雨將在今（14）日前後達到極大期，預估每小時最多約有150顆流星劃過天際，未來幾天也相當適合觀賞。雖然有月光影響，讓部分較暗的流星黯然失色，但明亮流星的數量仍然不少，精彩可期。不過目前正好有冷氣團來襲，提醒追星族做好保暖。台北天文館則在YouTube頻道提供線上直播，不讓寒冷影響觀星熱情！
記者張志浩/綜合報導
台北天文館表示，雙子座流星雨的輻射點在今日晚間7點後即從東方升起，凌晨2點左右升至最高，此時流星數量最多。台北市立天文館副研究員吳志剛補充，今晚7點30分後到明（15）日黎明前都屬於極大期，但因月亮在晚上11點左右升起，月光會掩沒較暗的流星，因此晚上7~11點這段時間觀賞條件較佳，而當月亮升起後，只要背向月光，仍可看見許多明亮的流星。
台北天文館指出，雙子座流星雨的流星速度中等，平均每秒約33公里，大部分流星出現的時間不到1秒鐘，且各種顏色都有，但通常最亮的流星偏綠色。一般來說，「越接近輻射點的流星越亮」，但較短，而在90度方向出現的流星尾跡最長。
雙子座流星雨的流星體源頭來自一顆近地小行星（3200） Phaethon（法厄同），雖然其本質為岩石類小行星，但接近太陽時會如彗星般出現彗尾，散逸出大量塵埃，為雙子座流星雨提供了大量而穩定的流星體。詳細相關天象和直播資訊可至請台北天文館官網查詢。