羅志祥沒食言！留花蓮跨年原因曝 鬆口「探望重要的她」
2022-2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會於12月31日開唱，面對外界猜測關注的星光名單，主辦單位今天正式公布首波重磅卡司，由「亞洲舞王」羅志祥再度擔任壓軸嘉賓，陪伴粉絲迎向嶄新的一年。去年小豬在花蓮的復出秀，一口氣20多分鐘non-stop唱跳組曲，展現天王超強實力，當晚創下新聞台從49頻道到55台，全數直播天王花跨演出，寫下驚人霸屏紀錄。
記者吳雨婕/綜合報導
其實今年有非常多縣市包括海外的跨年邀約，但羅志祥連續2年都把這個重要的節日獻給家鄉花蓮，2022年對於小豬事業上大有收穫：回歸歌壇在最熱愛的舞台表演、更一口氣展開台北小巨蛋、高雄巨蛋全新巡迴演唱會、宣告加盟新東家華納音樂，再度展現其高人氣與事業企圖心，對於這一年來獲得的養分？羅志祥充滿感觸：「感覺到很溫暖，很感謝一路以來一直很支持我的粉絲朋友 ！還有一直很相信我的團隊！」
談到對於未來期許的新願望？羅志祥幽默表示：「希望我的知名度能超越朱碧石，哈哈哈 ！當然還有希望所有的人都健康平安。」羅志祥對於花蓮相當熟稔，每次把握回家鄉的時光吃吃美食，更重要的就是去探望阿嬤。甫開完個唱、推出單曲，但面對粉絲瘋狂敲碗新專輯，小豬也鬆口透露進度：「目前已經收歌中，明年就會準備推出2到3首的歌曲！」