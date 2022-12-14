全台最奢華！1380元松露牛排彌月油飯 客人開口要300盒
在台灣傳統習俗中，新生兒出生滿月或雙滿月，家長會準備油飯、蛋糕分送親友，通常還會附上寶寶正式「對外亮相」的賀卡照，也因此爸爸媽媽們在挑選第一份見面禮時，特別期待與用心。試吃彌月油飯成為產後必備行程之一，為了讓媽媽們更有儀式感，知名油飯品牌福寶寶打造全台首間「彌月油飯概念店」，讓試吃油飯變成像在高級餐廳用餐。而被喻為「油飯屆愛馬仕」的豪奢版黑松露牛排油飯禮盒，一盒要價1390元，仍有客人一口氣就下單300盒。
每盒1380元彌月油飯 他超霸氣一口訂300盒
座落在台北市大安區寧靜街邊的「福寶寶概念店」，室內裝潢精緻高雅、燈火明亮，甫開幕不久，偶有路人駐足好奇探頭觀望。就連記者初次造訪，都好奇這是品牌複合餐廳還是油飯販售門市，然而兩者都不全是，店內餐點只提供兩款彌月套餐，現場也不開放油飯零售或自取。頗具名氣的彌月油飯福寶寶，希望讓挑選彌月禮這件事，從產後急匆匆的待辦事項，變成一件享受的人生大事，因而催生了全台第一家「彌月油飯概念店」。
彌月油飯概念店採取全預約制，首度將油飯禮盒變成「套餐化」，以創意西餐的方式提供客人試吃，且需提前預約才能用餐。有別過去只能上網預訂試吃禮盒宅配到家，或是趁待在月中時，餐餐油飯試吃盒吃到膩，概念店破天荒提供了優雅舒適的用餐環境，讓媽媽們可以像挑婚紗、喜餅一樣，跟老公、姊妹一起來品嘗試吃，有如一場親友小聚會，隨手拍都是時髦美照。
彌月套餐依照主菜推出「雞腿故事」、「牛排時代」2款，都是將彌月禮盒內容以套餐形式完整呈現，除了主菜外，皆附有前菜、油飯、甜品，其中油飯還刻意分為干貝紅麴、堅果臘肉、黑松露3種口味，讓顧客便於一次試吃，彌月套餐體驗價是雞腿980元、牛排1380元。
一向走頂級路線的福寶寶油飯，被喻為是「油飯屆愛馬仕」，其中討論度最高的明星商品「黑松露牛排油飯禮盒」，用法國黑松露加入堅果臘肉油飯，除了傳統的大雞腿，還搭配了牛肋排佐黑松露沾醬，是許多名人網紅指定愛用款，即便一盒要價1390元，仍有客人一出手就下訂300盒，光是送油飯就花了40萬。
老闆葉偉誠說，在台灣人的認知裡，油飯是很傳統民俗的東西，麻油味很厚重，但隨著現代人口味改變，崇尚中餐西吃的方式，所以將麻油換成天然的松露油，肉品也從常見的雞腿，增加了等級很好的牛排，打造出中餐西吃的禮盒。雖然單價並不便宜，但不少客人反而偏好挑選高級油飯，特地送給5至10位重要的至親好友、尊敬的長輩，再另外搭配較平價的堅果臘肉油飯490元，或是干貝紅麴彌月油飯520元，因此市場接受度還不錯。