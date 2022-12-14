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世足／阿根廷勇闖決賽　498公斤的神奇茶葉成動力泉源

▲阿根廷球員喜歡喝馬黛茶。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷球員喜歡喝馬黛茶。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

阿根廷繼2014年之後再度挺進到世界盃決賽，而讓他們能關關難過關關過的動力，除了要幫球星梅西(Lionel Messi)拿下一座冠軍之外，《紐約時報》也透露，一杯香濃的馬黛茶(Yerba Mate)，成為這支南美勁旅在異鄉征戰的另類慰藉。

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在巴拉圭、烏拉圭、巴西和阿根廷這些南美國家，很流行馬黛茶，它是一種用南美洲本土植物的葉子熱泡或冷泡出來的一種濃烈且苦澀的草藥飲料。但在卡達要如何弄到這些茶葉原料，是一個大問題。

為了滿足球員的嘴，這些南美球隊的後勤團隊想盡辦法將馬黛茶的茶葉帶來卡達，根據報導，巴西隊這次帶26磅(約11.7公斤)，烏拉圭隊則有530磅(約240公斤)，而阿根廷最多——他們帶了1100磅(約498.9公斤)。

《紐約時報》在文中表示，如此大的量，是為了確保團隊中的球員、教練和訓練員等75名成員，都在世足期間享受「家鄉味」。阿根廷中場球員Alexis Mac Allister表示這是一種有咖啡因的飲料，有人會把他當作口感更濃的綠茶，而正是這種飲料讓全隊凝聚在一起。

阿根廷國家隊發言人Nicolas Novello表示，球隊還帶了不同類型的馬黛茶來滿足不同人的口味：有味道溫和的帶莖馬黛茶、更濃更苦的無莖馬黛茶以及加了香草的。還透露這種茶連梅西都愛喝，幾乎每位球員從大巴下車後，就會拿杯子來裝。

「我在阿根廷隊踢球時，營養師常說馬黛茶能為你補充水分。」阿根廷前鋒Sebastian Driussi這樣說道，「這對我們來說就像水一樣，一場比賽之前，更衣室裡大家一直都在喝。」他還說對馬戴茶的熱愛，增進了團隊的感情。

不過，如果你不是這些國家的球員，或許很難喜歡這種奇異茶葉口味，墨西哥傳奇前鋒Luis Hernandez曾在阿根廷聯賽的博卡青年俱樂部效力過幾季，他自認味覺無法適應這種飲料。

「比起一杯馬黛茶，我更喜歡一杯好咖啡。他們說這對他們有幫助？ 但這可不能幫助你進球阿。」根據西班牙媒體艾菲通訊社(EFE)報導，去年阿根廷全國總共消費了2828億公斤馬黛茶。

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