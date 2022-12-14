世足／阿根廷勇闖決賽　498公斤的神奇茶葉成動力泉源

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為了滿足球員的嘴，這些南美球隊的後勤團隊想盡辦法將馬黛茶的茶葉帶來卡達，根據報導，巴西隊這次帶26磅(約11.7公斤)，烏拉圭隊則有530磅(約240公斤)，而阿根廷最多——他們帶了1100磅(約498.9公斤)。
《紐約時報》在文中表示，如此大的量，是為了確保團隊中的球員、教練和訓練員等75名成員，都在世足期間享受「家鄉味」。阿根廷中場球員Alexis Mac Allister表示這是一種有咖啡因的飲料，有人會把他當作口感更濃的綠茶，而正是這種飲料讓全隊凝聚在一起。
阿根廷國家隊發言人Nicolas Novello表示，球隊還帶了不同類型的馬黛茶來滿足不同人的口味：有味道溫和的帶莖馬黛茶、更濃更苦的無莖馬黛茶以及加了香草的。還透露這種茶連梅西都愛喝，幾乎每位球員從大巴下車後，就會拿杯子來裝。
「我在阿根廷隊踢球時，營養師常說馬黛茶能為你補充水分。」阿根廷前鋒Sebastian Driussi這樣說道，「這對我們來說就像水一樣，一場比賽之前，更衣室裡大家一直都在喝。」他還說對馬戴茶的熱愛，增進了團隊的感情。
不過，如果你不是這些國家的球員，或許很難喜歡這種奇異茶葉口味，墨西哥傳奇前鋒Luis Hernandez曾在阿根廷聯賽的博卡青年俱樂部效力過幾季，他自認味覺無法適應這種飲料。
「比起一杯馬黛茶，我更喜歡一杯好咖啡。他們說這對他們有幫助？ 但這可不能幫助你進球阿。」根據西班牙媒體艾菲通訊社(EFE)報導，去年阿根廷全國總共消費了2828億公斤馬黛茶。