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IU被罵「公車X貨」！經紀公司氣炸怒告　酸民下場全掰了

▲IU長期遭到酸民攻擊，經紀公司決定提告，判決結果也已經出爐。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU長期遭到酸民攻擊，經紀公司決定提告，判決結果也已經出爐。（圖／翻攝自IU IG）

娛樂中心/綜合報導

29歲韓國人氣女星IU（李知恩），因甜美外型和天使般的嗓音，成為不少粉絲心目中的女神，卻也逃不過酸民的謾罵與攻擊。對此，IU的經紀公司EDAM，為了捍衛IU的形象與名譽，決定把酸民一一告上法院，如今判決結果出爐了，讓不少網友紛紛拍手叫好。

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據南韓媒體報導，IU的經紀公司EDAM，昨（13）日發布聲明指出，已經對網路上惡意攻擊IU的評論蒐證多年，酸民、造謠人士等等曾多次用侮辱性極強的字眼，刻意誹謗IU，甚至做出人身攻擊。

經紀公司表示，目前這些人士已經認罪，遭法院判賠300萬韓幣（大約7.7萬新台幣），同時公司也謝謝各位粉絲提供的證據，他們強調將會持續保護自家藝人。這份聲明在官方IG曝光後，立刻湧入大批粉絲力挺支持。

▲IU日前登上南韓最大、擁有9萬人座位的蠶室運動場連開2天演唱會，也是首位在該場地舉辦演唱會的Solo女歌手。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU的經紀公司指出，已經有不少酸民遭到判決，並強調會繼續保護自家藝人。（圖／翻攝自IU IG）
事實上，這並非經紀公司第一次為了IU把酸民告上法院，早在2019年就曾針對一位長期謾罵IU的酸民進行蒐證，最終起訴，直到今年6月法院才依散播謠言、人身攻擊等多項罪名，判處該酸民有期徒刑8個月、緩刑2年，而且還得服完180個鐘頭的志工服務，以及40個小時的性暴力防治講座，掀起外界一陣熱議。（編輯：詹鎰睿）


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