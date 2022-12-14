炎亞倫「瘋狂粉絲」太誇張！偷水杯、翻飯店垃圾樣樣來
2023兔年最強賀歲首選電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，今（14）日舉辦正式預告發布會，監製陳慧玲、監製吳明憲率主要演員鍾欣凌、許傑輝、黃姵嘉、張書偉出席，並首次揭曉片中的「神祕OO」由炎亞綸飾演！現場眾人分享曾遇過的「瘋狂粉絲」經驗，一個比一個還精彩！
記者黃雅琪/台北報導
首度與炎亞倫合作拍戲，鍾欣凌笑說：「他算是我們這批人裡面新進來的，又秀色可餐，對他剛開始會比較禮貌一點點，剛開始也保持一點距離；但是在戲裡頭會有一些比較靠在一起的戲，或是我追星的戲，覺得這個人還滿有趣，他常常會講一些話化解現場的尷尬。」鍾欣凌相當感謝炎亞倫適當地展現幽默感，卻不忘補刀：「就是有一種在追星的感覺，畢竟也是從小看他長大！」逗得全場樂翻天。
兩人首次合作就有「親密戲」？鍾欣凌解釋：「其實就像追星族，會對他身邊女伴投以怨恨的眼神，會聞他的東西、走過的空氣！假扮成服務生混進去，但我明明是服務生卻只服務他一個人，把他旁邊的女伴推開拿東西給他吃那一種。」身為偶像藝人的炎亞倫，分享曾遇過的瘋狂粉絲經驗：「他會假扮成工作人員，莫名奇妙就多了一張工作證，發現是影印、偷拿水杯。」炎亞倫繼續加碼爆料：「我住飯店的時候，粉絲真的會去翻垃圾！」
鍾欣凌補充曾為偶像團體5566成員的王少偉，也遇過瘋狂粉絲：「我以前跟他主持節目的時候，有一個粉絲的行徑我嚇死，那時造型師就跑過來阻止王少偉喝飲料，後來才知道粉絲有先喝一口要遞給少偉哥，想不到少偉哥也有話當年吧！現在應該沒有人在理他了！」鍾欣凌表示自己沒遇過這類型的粉絲：「我比較多女粉絲啦！像今天也有一個從台中來的女粉絲，從以前出外景到現在，但就是唯一跟比較久一點的。」鍾欣凌婆婆媽媽粉絲多，在外用餐總有特殊福利：「吃米粉湯會有人送黑白切、去咖啡廳會有人請妳喝咖啡。」