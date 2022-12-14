佳娜認「錢都祖雄出」！不接受AA制：讓我付為何還需要他
烏克蘭籍女星「林佳娜」（Tatiana Lin）和從馬來西亞來台發展的藝人祖雄大方認愛，自爆從「床伴轉正」後也時常放閃。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，今（14）日在IG限時動態開放提問，被問到「外出吃飯開銷怎分配時」，她則回答「全部的錢都是他付」，意外掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
佳娜今日在IG限時回應網友問題，有網友問「跟祖雄都怎麼分配出去吃飯或買東西的開銷」時，她表示：「很簡單，全部的錢都是他付。」此話一出，也有人好奇「為什麼不AA制？」對此，她也回應：「如果有人選AA制方式是OK的，我沒辦法接受AA制也是OK的。每個情侶要選自己最適合的交往方式」。
豈料網友不放棄，繼續追問「為什麼沒辦法接受AA？」佳娜也進一步解釋，因為在烏克蘭沒有AA制這件事情，「我從小到大看到爸爸照顧家庭，付所有的錢，我跟朋友出去吃飯AA制是正常的，但如果我的另外一半會跟我算吃飯的錢，為什麼我需要有這樣的另外一半？」不過，她也強調這是她個人的想法，「我沒辦法代表所有的人」。
但還是有網友不能接受，問她祖雄的看法，「祖雄也可以接受AA嗎？因為妳也有賺錢的能力，應該不存在『讓我付錢為什麼還需要他』這種想法。」對此，佳娜也幽默回應：「我的錢存起來，祖雄的錢付起來。大家還有什麼問題，可以去留言。」甚至特地為此發文。
佳娜在文內表示：「女生到底應該跟男友AA，還是參考我的付款方式？」網友也紛紛留言討論，「注意看！這個女人太狠了，居然直接叫男友付錢」、「男方QQ」、「我也是跟隨你的風格」、「正解！給過」、「在馬來西亞，通常都是由男生付款的」。（編輯：郭佩蓉）